タレント・新山千春（４４）が、父親の７０歳を祝う親子旅の模様を披露した。

新山は１９日、自身のインスタグラムを更新。「父！７０歳の誕生日 青森から東京にきてもらいました」と記し、「古希」を迎え紫色の帽子をかぶる父を祝うツーショットを投稿。

「２０年くらい前から伊根は行ってみたかった！と話す父。わたしもお気に入りの場所の伊根に父と一緒に行きたくてレンタカーを借りて京都から２時間のドライブ！！ たくさんの笑顔をみてる旅」とドライブで出かけた先での写真もアップ。

「綺麗な景色をみてはもぉーくることはできねぇだろーな．．．としみじみ話す父の言葉に何度もグッと涙を堪（こら）えた旅。その言葉を聞くたびに絶対、また連れてきたいとおもうのです。デビューが決まって、青森から１４歳で東京にでたので 父とこうして２人でゆっくり観光できる時間はすごく貴重で楽しみな時間です」とつづった。

この投稿には、「素敵です」「いつも親孝行していて、ほんとに素晴らしい」「お父様との旅、楽しんでー」「父思いの娘さんが羨ましすぎます」「朝から感動して号泣です 父娘の旅、最高ですね」「本当に素敵な親孝行ですね 写真からも、お二人の笑顔と絆が伝わってきて、心が温かくなりました」「ほっこりしたよ、ありがとう…」「立派な親孝行」などのコメントが寄せられた。

新山は２３年１１月の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）とＳＮＳで結婚を報告。「彼が１４歳年下で、まだ２０代」と明かし、話題になっていた。