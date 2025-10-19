看護師との二刀流で話題の歌手、結婚発表 直筆文書で報告「より一層成長していきたい」
【モデルプレス＝2025/10/19】看護師との“二刀流”で話題を集めたシンガーソングライター・瀬川あやか（33）が10月18日、自身のInstagramを通じ、結婚を発表した。
【写真】元看護師の歌手、美文字際立つ結婚報告
瀬川は直筆の書面を添え「お仕事だけに限らず個人的なこともいろいろと発信してきた私ですが、この度結婚いたしましたことを謹んでご報告させていただきます」と発表。お相手については「芸能活動等されておりませんので詳細なことは控えさせていただきますが、私と私のやりたいことをまず第一に考えてくれる心豊かなとても優しい方です」と明かし、ファンや関係者をはじめ周囲への感謝をつづった。
また「毎日が感情の旅の中、2人分に変化しても一つ一つを大切に噛み締めながら、人間としてアーティストとしてより一層成長していきたいと思っています」と意気込み「これからも夢の先、歌をうたい続けて参りますので今後とも瀬川あやかをどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
瀬川は1992年4月27日生まれ、北海道出身。2016年6月15日、シングル「夢日和」でメジャーデビュー。午前中は看護師、午後はアーティストとして異色の“二刀流”シンガーソングライターとしての活動スタイルで話題を集めた。現在は看護師を辞め、アーティスト活動に専念している。（modelpress編集部）
