任期満了に伴う長野市長選挙が19日に告示され、これまでに現職と新人の合わせて5人が立候補しました。



立候補したのは届け出順に新人で前市議の小泉一真さん59歳、新人で経営コンサルタントの平本浩一さん59歳、現職で1期目の荻原健司さん55歳、新人で元福祉施設職員の草間重男さん75歳、新人で前市議の野々村博美さん68歳の無所属の5人です。



無所属・新 小泉一真候補

「合理的な説明がつかずに一番弱い人にしわ寄せが行く。子どもたちに恥ずかしくないこの長野市をつくっていこうじゃないですか」





無所属・新 平本浩一候補「何とかして物価高対策、そして中長期的には賃金を上げていって企業の誘致などをしてそして長野市の給与水準を高めてまいります」無所属・現 荻原健司候補「今まさに環境を整えていけば、まだまだ長野市はもっと元気な街になる。もっと経済成長できる余地がある。ここに力を入れていくことによって長野市は自主自立の道を歩んでいきます」無所属・新 草間重男候補「みんなの力を集め、市民の力を集め、子どもたちの力を集め、そして未来都市、国際会議、観光平和都市を長野をつくっていきたい」無所属・新 野々村博美候補「税金は市民のために使う。そういう市政に変えてまいります。そして変えることはできると確信を持っています。苦労されている女性の声の代弁者としても全力を尽くします」立候補の届け出は19日午後5時で締め切られます。投票は10月26日に行われ、即日開票されます。