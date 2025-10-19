第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。

埼玉県内に練習拠点のある大学のうち９校が参加し、大東文化大（東松山市）が８位、立教大（新座市）が１０位で、それぞれ来年１月の本大会出場の切符をつかんだ。

予選会は、陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンコースで行われた。４２チームが参加し、本大会に出場する１０枠をかけて各チームの選手上位１０人による合計タイムを競った。

駿河台大は、２年ぶりの本大会出場を目指した。レース中盤頃まで外国人選手のトップ争いに絡んだスティーブン・レマイヤン選手（３年）が、個人成績で全体６位になるなど健闘したが、及ばなかった。

◇

ケニア人留学生のスティーブン・レマイヤン選手（３年）は全体６位と奮闘したが、チームは１５位でフィニッシュ。２年ぶりの箱根出場を逃し、黒川拓海主将（４年）は「悔しい気持ちしかない」と涙を流した。

２０２２年に初の本大会出場に導いた徳本一善・前監督（４６）が今年３月に退任した後、チームの方向性が揺らぐこともあった。選手らは対話を重ね、結束力を高めて予選会に臨んだ。出走した１２人は、メンバー外の４年生が書いた「振り絞れ」などの文字を腕に記して走ったが、箱根路には届かなかった。