◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)

箱根駅伝予選会で東京農業大学が6位に入り本大会出場決定。レース後にはエースの前田和摩選手(3年)らが喜びの声を届けました。

来年1月2日と3日に行われる箱根駅伝への出場権をかけた今予選会は各校上位10名の合計タイムにより競われ、全42校中上位10校に箱根路(はこねじ)への切符が渡されました。おととしは当時1年生だった前田選手が日本人選手トップの走りを見せるなど、10年ぶりに本選出場を獲得。しかし昨年行われた予選では前田選手がエントリー外となり東京農業大学は惜しくも11位で、10位との差はわずか1秒という僅差で予選通過を逃していました。

1年越しのリベンジをかけて臨んだ今レース、東京農業大学は10時間34分59秒のタイムで6位に入り、見事箱根行きをつかみ取りました。

レース後、前田選手は「昨年は1秒差で負けて、1日たりとも忘れていなかった。今年は箱根の本選で勝負する目標のもとでやってきたので、今は率直に安心もありますし想像以上にみんな頑張って走れたのでうれしいです」と予選通過を喜びました。

自分自身の調子は良くなかったという前田選手。「ピークを合わせられなかったが、その中であれだけの走りができたのは今後の自信につなげられる。ですが何よりチーム全体でまとまって上の順位でゴールできたのが今日は一番大きかった」と、仲間の頑張りをたたえました。

そして「今日で終わりではない。箱根本選でシード権を取るのがチームの目標のひとつなので、ここで気を抜かずに1月2日と3日に今日以上の走りを出来るよう練習に取り組んでいきたい」と、今後へ意気込みを語りました。