ビオリス×可哀想に！おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむが限定パッケージで登場♡

人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が、ついにビオリスと夢のコラボ♡コーセーコスメポートの『ビオリス ピュアレタッチ』シリーズから、ふたりの愛らしい世界観がぎゅっと詰まった限定デザインが2025年11月4日に登場します。使うたびに心と髪がとぅやっと潤うような、“美髪レタッチ”体験をあなたのバスタイムにも♪

可哀想に！さん描き下ろしの限定パッケージ♡



オリジナルステッカー

「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」、そして親友「きみまろ」がビオリスで過ごすユーモラスなバスタイムを描いた、特別デザインが登場。

愛らしくてちょっぴり切ない“おぱんちゅうさぎ”の表情や、マイペースな“んぽちゃむ”の姿が、見ているだけで癒される♡

それぞれの限定ボトルにはオリジナルステッカーも付いており、ファンなら絶対に手に入れたいアイテムです。

髪悩みに合わせて選べる3タイプ展開



「ビオリス ピュアレタッチ」は、植物由来の洗浄成分※2を配合したやさしい使い心地。

ダメージケアの“ぱやとぅや”タイプとストレートに導く“うねさぁら”タイプ、そしてふんわり仕上がる“ぺたふぅわ”タイプの3種類から選べます。

どれもペアー＆ミュゲの香りが広がり、まるでレタッチしたようなつや髪へ導いてくれるのがポイント。毎日のバスタイムがもっと楽しくなりそう♪

※2 コカミドプロピルベタイン

おぱんちゅうさぎ達と一緒に、とぅや髪時間を♡



「ビオリス ピュアレタッチ」限定デザインは、全国のドラッグストアなどで数量限定発売。ふわりと香る癒しの香りと、可愛らしいキャラクターが並ぶボトルで、お風呂時間がぐっと特別に。

お気に入りの香りとデザインに包まれて、心までうるおうような“美髪レタッチ”を体験してみてくださいね♡

髪も気分もとぅやっと整えて、今日より少し自信が持てるあなたになれますように♪