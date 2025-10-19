¡Ú59¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¾×·â¤ÎÉñÂæÎ¢¡Û¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¡ª¡¡
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿59¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë
½µ¥×¥ìÁÏ´©59¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖNIPPON¥°¥é¥É¥ë59¿Í¡×¤¬¡¢¤¬10·î20Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤44¹æ¡Ù¤ËÂç½¸·ë¡ª¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¡£¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢Àî¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÌÔ½ë¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¡ª¡¡DVD¤âÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¢£ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿Ëª¤ò·âÂà¤·¤¿¤Î¤Ï
ËèÇ¯10·î¤Ï½µ¥×¥ì¤ÎÁÏ´©·î´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏ´©50¼þÇ¯¤Î2016Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼þÇ¯´ë²è¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë50¿Í¡Ù¤«¤é9Ç¯¡£
º£Ç¯¤ÏÁÏ´©59¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖNIPPON¥°¥é¥É¥ë59¿Í¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¾×·â¤ÎÇúÇË¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òÉñÂæ¤Ë59¿Í¤¬ÌöÆ°¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥°¥é¥É¥ë¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥«¥Ã¥È¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë»äÊª¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¡Ø¹¥¤¤Ê¿§¤Î¿åÃå¤òÃå¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡Ø59¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¿§¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬......¤Õ¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸¶ÅÀ¤Îà¥Ô¥ó¥¯á¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¡Ë
¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥«¥é¥À¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¿åÃå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡¡×¡ÊÀÖ¾ë¤¢¤ê¤µ¡Ë
¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¶¯¤¤½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥¢¥Ê¥³¥ó¥ÀÊÁ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê±§º´Èþ¤Ê¤ª¡Ë
¤Þ¤¿¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ËÃå¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¿åÃå¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢ËèÆü¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÃµ¤·Â³¤±¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»³ÅÄ¤«¤Ê¡Ë
¡Ö·ã°Â¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÈÎ¡ØSHEIN¡Ù¤Î¿åÃå¤ò¤É¤ì¤À¤±Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¤«¡ª¡×¡ÊÄÍ±Û°¦¼Â¡Ë
»£±Æ¾ì½ê¤ÏÂç¼«Á³¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹µ¼¼¤¬¤¢¤ë·úÊª¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âç¤¤ÊËª¤¬¤¤¤ÆÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±ü¤«¤éÍÕ·î¤¢¤ä¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¡¢¡Øº£¤³¤½¤³¤ì¤ò»È¤¦¤È¤¤À!!¡Ù¤È»¦Ãî¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¹½¤¨¤Æ¡¢Í¦´º¤ËËª¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª
ÀäÂÐÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ä¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ......¤¢¤Î¤È¤¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ë¶»¤¬¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿♡¡×¡ÊÅ·±©·ë°¦¡Ë
¤½¤·¤ÆÂç¿Í¿ô»£±Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤â¡£
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ã¤ÆÉáÃÊ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¡¢Æ°²è¤ò»£¤ëÊý¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ10¿Í¶á¤¯¡£360ÅÙ¤¤¤Ä¤Ç¤â»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤âÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤¬Âç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¶ÚÆùÄË¤¬¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¿À»³¤ß¤ì¤¤¡Ë
¡Ö¾ö¤ÎÉô²°¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤È¤¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¸ú¤«¤º¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¯¤Æ¡£¡Ø»ä¤á¤Ã¤Á¤ã´À¤«¤¤¤Æ¤ë¤´¤á¤ó¡ª¡Ù¡Ø¤¤¤ä»ä¤â¤À¤è¡£¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤Æ¤´¤á¤ó¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´À¤À¤¯¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅ·ÌîËãºÚ¡Ë
¡ÖÂç¿Í¿ô¤ÇÃåÂØ¤¨Éô²°¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Áá¤¯ÃåÂØ¤¨¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀÄ»³¤Ò¤«¤ë¡Ë
¢£Æ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤¿¥×¡¼¥ë»£±Æ
º£²ó¤Î»£±Æ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Àî¤ä¥×¡¼¥ë¤Ç59¿Í¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÀî¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀî¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¤¤ó¤À¤È¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤ËÎ®¤ì¤¬Â®¤¯¤Æ°ì²óÅ¾¤ó¤À¤é»à¤Ì¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿µ½Å¤ËÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê²ÆÇµ¤µ¤ä¤«¡Ë
¡ÖÀî¤Ç¿åÀÚ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¼ê¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡Àî¤Î¿å¤¬Îä¤¿¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÀèÇÚ¥°¥é¥É¥ë¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê°ª¤ê¤ó¤´¡Ë
¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥×¡¼¥ë»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤ÆÂç¥Ï¥·¥ã¥®¡£
¡ÖÂç¿ÆÍ§¤ÎÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¤Á¤ã¤ó¤ÈÂçË½¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ºòÇ¯¤Î58¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢º²¸«¤»¤è¤¦¤Í¡ª¡Ù¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ó¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀÎ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ë¥³¡¢¤³¤ì¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ò¤¶¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¤Ï´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¡Ë
¡Ö59¿Í¤¬¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤êÀ°Îó¤·¤Æ¡¢Á°¤Ê¤é¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¿ô¤Ç¥Ô¥·¥Ã¤È¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡ÊÀÐ³À²ÌÏ¡¡Ë
¡ÖÁ°¤Ê¤é¤¨¤«¤é¾®³ØÀ¸¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¤·¤ã¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤Á°È±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¸ÂÄê¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¤ß¤¤¤Ê¡Ë
¡ÖÉâÎØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Å·ÌîËãºÚ¤µ¤ó¡¢ÀÐ²¬¿¿°á¤µ¤ó¡¢ÆÁ¹¾¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢°¦¿¹¤Á¤¨¤Á¤ã¤ó¡¢¸¶¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤È¶öÁ³¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÀ¾±ÊºÌÆà¡Ë
Â¿¤¯¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬ËþºÜ¤Ê¤Î¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë½µ¥×¥ì¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÁÏ´©59¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡²È¤Ë¤ÏÊìÊý¤Î¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¹æ¤ä¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤Î½µ¥×¥ìÉ½»æ¹æ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ï»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÅÁÅý¤¢¤ë»¨»ï¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê´Ý»³¤ê¤µ¡Ë
¡Ö½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤äµí¤È¤Î¶¦±é¡¢¥í¥ó¥°¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÂçÊÑ¿È¡¢ÇúÇË¡¢±ØÅÁ¡¢±¿Æ°²ñ¤Ê¤É......»ïÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ©Àï¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â»×¤¤½Ð¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡£à¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ»ÃÏá¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âµ±¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¡Ë
¡Ö59Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ïÌÌ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤ÈÀÅ¤«¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»±©ÈþÆà¡Ë
º£²ó¡¢Á´°÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ïÌÌ¤ÎÅÔ¹ç¾å¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Ê¡ÅÄ½ÕÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÎëÌÚÃÒ»Þ¡¢±öÅÄ·ë¹á¡¢²ÃÆ£ÎâÆà¡¢±ºÃ«¤¹¤º¤Ê¡¢³¤À¥»ÖÄÅÆà¡ÊJULLY¡Ë
¡ü°Ë¿¥¤¤¤ª¡¢ÀÄ»³¤Ò¤«¤ë¡¢À¾±ÊºÌÆà¡¢Å·ÌîËãºÚ¡¢Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¡¢ÍÕ·î¤¢¤ä¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡¢ÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¡¢ÀÐ³À²ÌÏ¡¡¢¿·³¤¤Þ¤¡¢º´Ìî¤Ê¤®¤µ¡¢ÃÝÀîÍ³²Ú¡¢ÆÁ¹¾¤«¤Ê¡¢¾®Æü¸þ¤Ê¤Ê¤»¡¢»³ÅÄ¤«¤Ê¡¢ÀÐ°æÍ¥´õ¡¢ÀÐ²¬¿¿°á¡¢À¾ËÜ¥Ò¥«¥ë¡¢¾¾ËÜ¤ß¤¤¤Ê¡¢°¦¿¹¤Á¤¨¡¢¸¶¤Ä¤à¤®¡¢»°ÌÚÍ¥ºÌ¡¢°ì¥ÎÀ¥¤Î¤³¡¢ÄÍ±Û°¦¼Â¡¢ºùÌÚÈþ½ï¡¢²ÆÀî¤¤¤ª¤ê¡¢²ÆÌ¤¤æ¤¦¤«¡¢°¤À¡²»¡¹¡¢À®À¥¤«¤Î¤ó¡¢¤Î¤Î¤Î¤ó¡¢²ÆÇµ¤µ¤ä¤«¡¢ÀÐ¶¶¤Æ¤ë¤ß¡¢±ÊÀ¥¤Ò¤Ê¡¢ÃÓÅÄ¤æ¤¦¤Ê¡¢¿¹¤¯¤ë¤ß¡¢¤»¤Î¤ó¡¢ÈþÅÐ¤ê¤ß¡¢Áó»³¤ß¤³¤È¡¢°ª¤ê¤ó¤´¡¢²»±©ÈþÆà¡¢Å·±©·ë°¦¡¢ÁÒÅÄ¥¢¥ó¥Ê¡¢´Ý»³¤ê¤µ¡¢¤Þ¤¤¤Æ¤£¡¢ËëÅÄ¤ß¤æ¡¢ÁÖ¹á¡¢°¼·î¤ß¤±¡¢¤á¤ë¡¢¿À»³¤ß¤ì¤¤¡¢ÈþÇÈÆá½ï¡¢±§º´Èþ¤Ê¤ª¡¢Àõ¾Â ÑÛ¡¢郄·î¤ê¤Ê¡¢¼·À¥¤ß¤ë¤¢¡¢¸ÞÌÚ¤æ¤¦¤ê¡¢¿åÌ«¤Þ¤ê²Ö¡¢¿ÀÀî¤µ¤¢¤ä¡¢ÀÖ¾ë¤¢¤ê¤µ¡¢¹È±©Í´Èþ¡¡
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØNIPPON¥°¥é¥É¥ë59¿Í¡Ù¡¡»£±Æ¡¿LUCKMAN¡¡Æ£ËÜÏÂÅµ¡¡º´Æ£Í¤°ì¡¡¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿LUCKMAN¡¡Æ£ËÜÏÂÅµ¡¡º´Æ£Í¤°ì¡¡¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ