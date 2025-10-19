­àBANÂÐºö­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àryogomatsumaru¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

²­Æì¤Î³¤¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÂÎ¼«»£¤ê

¡¡29ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¶Ã¤­¤Î­àBANÂÐºö¥·¡¼¥ë­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖYouTube¤ÎBANÂÐºö¤ÇÆý¼ó¤Ë¥·¡¼¥ëÅ½¤Ã¤Æ¤ë¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢²­Æì¤Î³¤¤Ç¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÆæ²ò¤­¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¡£

¡¡º½ÉÍ¤Ç³¤¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¾¾´Ý¤ÏÃÃ¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¶»¤Ë´Ý¤¤¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ïª½Ð²áÂ¿¤Ë¤è¤ë·Ù¹ð¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤Ê¤É¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖBANÂÐºö¤Ë¤ªÃã¿á¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ê¤ó¤Ç¥·¡¼¥ëÅ½¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Á¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥×¥¨¥ì¥­¥Ð¥ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¹¤´¡¼¤¤¡¡¤Ê¤Î¤Ë¡ÄŽ¼Ž°ŽÙ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡ÖµÕ¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¥«¥é¥À¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£