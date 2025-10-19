ハーランドか、ハーランド以外か――そんな状況にマンC指揮官ペップは不満げ「彼だけに頼るわけにはいかない。他の選手にも得点が必要だ」
ハーランドか、ハーランド以外か――そんな状況に陥りつつある。稀代の名将が他の選手たちへ更なる奮起を求めた。
現地10月18日に開催されたプレミアリーグ第８節で、覇権奪回を目ざすマンチェスター・シティが、エバートンとホームで対戦。絶対エースであるアーリング・ハーランドの複数得点により、２−０で下した。
快勝したとはいえ、もっと大差で勝てた試合だった。それだけに、ジョゼップ・グアルディオラ監督は英公共放送『BBC』でのインタビューで、ジョークを交えてこう語った。
「彼（ハーランド）が４、５点取れなかったのは残念だ。まあ冗談はさておき、本当に喜ばしいが、彼だけに頼るわけにはいかない。他の選手たちにも得点が必要だ。ウインガーや攻撃的ミッドフィルダーにもね。彼らはステップアップして得点を挙げなければならない。我々はアーリングに質の高いパスを供給するためにプレーしているが、ステップアップしないと。チャンスは明確だったのだから得点すべきだ。このレベルでは自らを厳しく律する必要がある」
在任10年目に突入したペップはその上で、両翼のサビーニョとジェレミー・ドク、２列目中央のティジャニ・ラインデルスの名を挙げた。
「サビーニョ、ジェレミー、ティジャニのチャンスは得点すべきだった。彼らが決めなければ我々の狙いは達成できない」
25歳のノルウェー代表FWは、代表戦も含めた公式戦で11試合連発と手が付けられない状況にある。ただ、チームをより高いレベルに持っていくためには、グアルディオラ監督が言うように、得点源を増やさなければならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
