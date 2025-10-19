演歌歌手の藤あや子（64）が18日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。8年前に再婚した24歳下の夫とのなれ初めを明かした。

2017年3月末に再婚した藤。夫は24歳年下だといい、劇場公演の時に頼んだスポーツマッサージのトレーナーだという。出会った当時はスタッフの女性に「ああいう人がいいわよ。ああいう人と結婚しなさい」と勧めていたという。

交際に発展した経緯を聞かれ、「やっぱり自分としては勘違いですね」と藤。「1月に公演やった後に5月が誕生日。この業界って、演歌の方たちって胡蝶蘭の鉢とか届いたりするわけですよ。その中に、小さいこじんまりとした紫陽花の鉢があったんですね。で、それだけ目立つんですよ。そこに彼の名前があって、しかも亡くなった母が一番好きな花が紫陽花だったんですね、本当に偶然に。その時に“あれ？”と思って」と話した。

「そこから、私が八ヶ岳にギャラリーオープンしてたんですけども、レンタカー借りて、そこに当時、同じ施術している仲間たちと3人で来たんですよ、夏。お盆に。それも6時間かけて。渋滞で。それで、その時に“どこに泊まるんですか？”って聞いたら“いや、このまま帰ります”って言ったんですね。私としては“え？わざわざそのために来たの？”って思いませんか？だから私は“きっと私のことそんな思ってくれてるんだ”って」と徐々に気持ちが変化していったという。

さらに、藤は「そのうちに今度、冬美さんの劇場公演がある時に“チケット2枚あるから見に来ない？”って言われて、誰を誘おうと思って彼を誘ったんですよ」と明かした。

「気になってたんでしょうね、やっぱり。だから勘違いがちょっと」と藤。「それで来てくれたんです、お休みだって。で、冬美さんのところにごあいさつに行ったら、冬美さんが“ちょっとあの人、ぴったりお似合い”って言ったんですよ。付き合ってもいないのに。その後に10月に私、新車を買って、また彼に連絡して、“新車来たんだけど乗ってみる？”って」とドライブに誘ったという。

その時のドライブは長野県の白駒の池だったそうで、「紅葉してて。写真を撮って、帰りに10月の頭で凄い寒かったんですよ。“寒い。ちょっとワキ貸して”って（言った）」とまさかのアプローチを告白。スタジオからは「ワキ！？」「藤さんの言ったの？」と驚きの声の声が上がる中、藤は「寒すぎるから」と弁明。

MCの加藤浩次は「いや、わかるんだけど、ワキ貸してなんて言わないでしょうよ」とツッコミ。藤は「だって凄い寒くって、もうしょうがないんですよ。手だったらやっぱちょっと、ちょっと手だったら恥ずかしいですから」と主張するも、加藤は「ワキの方が恥ずかしいよ」とツッコミ。

それでも、夫は「あ、どうぞ」とワキを貸してくれたそうで、加藤が「旦那さん。いや、そこでなんかパチンって変わったんだと思うな。ワキから急接近早くなかったですか？」と指摘すると、藤は「早いですね」と苦笑。その後、クリスマスにプロポーズされたそうで「だからもう（交際）5カ月ぐらいで結婚したんです」。これに、YOUは「ワキ婚です、これは」と言い切り、笑わせた。