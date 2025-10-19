歌手の藤あや子（64）が、18日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。24歳下の夫との結婚に至るまでを明かした。

藤の夫は劇場公演についているトレーナーだといい、当初は自身が結婚するつもりはなく、付き人の女性に「『ああいう人が良いわよ。ああいう人と結婚しなさい』」と勧めていたほどだったと明かした。

藤は「八ケ岳にギャラリーオープンしていたんですけども、レンタカー借りて、当時の同じ施術してる仲間たちと見に来てくれた。中央道渋滞で、6時間かけて。『どこに泊まるんですか』って聞いたら、『このまま帰ります』って言ったんですね。私としては『わざわざそのために来たの？』って思いませんか？」と語りかけた。YOUは「わざわざそのために来たんですよ」と即答し笑わせた。

藤は「きっと私のことをそんな思ってくれてるんだって。今度（坂本）冬美さんの劇場公演があるときに（坂本から）『チケット2枚あるから見に来ない？』って言われて、彼を誘ったんですよ」とアプローチをかけたことを明かした。

YOUは「ママ（藤）もやってんなこれ」と指摘、加藤浩次も「ちょっと待って」とつっこんだ。

島崎和歌子が「（彼を）気になっていたんですか？」と聞くと、藤は「気になってたんでしょうね」と告白。「で、（彼が）来てくれたんですね。お休みだと言って。冬美さんのところに行ってごあいさつに行ったんですね。そうしたら冬美さんが『あの人、ぴったり、お似合い』って言ったんですね。まだ付き合ってもないのに」と交際前からお墨付きをもらっていたことを明かした。

藤は「その後に新車を買って、また彼に『新車来たんだけど乗ってみない？』って。自分で行ってるじゃない？」と指摘される前に自分から告白した。八ケ岳の白駒の池に行ったといい「10月の頭ですごい寒かったんですよ。（彼に）『寒い。ワキ貸して』って」と言ったことを明かした。YOUは「やってんな！」と声を上げた。加藤は「ワキ！？」と驚いた。

そのまま12月に結婚したといい、藤は「（交際）5カ月くらいで結婚した」とスピード婚を回想。加藤は「ワキからは2カ月」と話すと、YOUも「ワキ婚です。これは」と笑った。