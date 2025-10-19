アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバー・ちとせよしのさんが、４冊目の写真集「lotus serenity」の発売記念会見を行いました。

【写真を見る】【 ちとせよしの 】 写真集撮影なのに 爆食いで３kg増量 「衣装のホックが壊れました」





ちとせさんは「まさか自分が４冊も（写真集を）出せると思っていなかったので、とても幸せな気持ちでいっぱいです」と、喜びを伝えました。



写真集については「自然体を大事にしているので自然体の表情が多いのと、私はデビューから“胸売り”だったんですけど、筋トレを始めてお尻の形が丸くなって、ファンの方から褒めていただく機会が増えたので、今までより お尻にフォーカスした写真集になっています」と、見どころをアピール。







また、お気に入りのカットに“葉っぱで胸元を隠した写真”を選んだちとせさん「今まで手前の葉っぱで胸を隠したり、髪の毛で隠したり、泡で隠したりしてきたんですけど、カメラ側の葉っぱのボヤけで隠すのが新鮮で、あまり見ないカットだと思ったので選びました」と選んだポイントを明かし、さらに「私は７年間グラビアをやらせてもらっているので、上手な隠し方を知ってまして。足の角度で、横から見たら見えてるんですけど、前から見たら見えないとか」と、隠し方に自信を見せていました。



記者から「とにかく明るい安村さんと、どっちが（上手に隠せる）？」との質問には「いい勝負だと思います」と笑顔を見せていました。









今回、ベトナムを撮影地に選んだちとせさんですが「ベトナム料理をめちゃめちゃ食べて、帰ってきたら３kg太ってました。（アイドルの）衣装が採寸したサイズで作られているので、ベトナムから帰ってからずっとお腹が苦しくてホックが壊れました」と、会場を笑わせていました。







