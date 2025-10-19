元衆議院議員の杉村太蔵氏（４６）が１９日にＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。自民党と日本維新の会が連立政権合意書に署名する見通しであることに言及した。

維新は閣外協力する方針だという。杉村氏は「私が今維新の議員だったら連立に入ることは絶対反対」と主張した。その上で「閣外協力、これ大賛成です。すごい良い判断だなと思います」と指摘。「いきなり連立に入るよりはまずは是々非々でやって、なによりも自民党と一緒にやるというなら一回総選挙で民意を得てからの方がいいんじゃないかな。いろいろ細かい違いもまだあるわけで。いきなり連立に入るよりかはまずは閣外というのは僕は大賛成」と持論を語った。

それに対し、元衆議院議員の石原伸晃氏は「外から見るとそういうことになると思うんですけど、私自民党の幹事長を経験した人間から言わせてもらうと、ええ入ってくれないのっていう感じだと思います」と指摘。「閣内にいると動きがわかる。こういう言い方よくないですけど呉越同舟になる」と続けると「政治の安定ということを考えると閣内に入ってもらいたい、そういう気がいたします」と話した。