¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤ÈÉ×¤Ç¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GKËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê61¡Ë¤¬19Æü¡¢ºë¶Ì¤Ç¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¡ß¥¤¥ª¥ó¡ØÊñ³çÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡ÙµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£·ëº§5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×ºÊ¤Ï2020Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢23Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£º£Ç¯¤Ç·ëº§5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÊÂ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¾ï¡¹¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÈÄí¤ò¹¤¤»ëÌî¤Ç¸«¼é¤ëËÜÊÂ¤È¡¢Á°¤Ë½Ð¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤à´Ý»³¡£³Æ¡¹¤ÎÄ¹½ê¤ò³è¤«¤·¡¢ºÇÁ±¤ÎÀïÎ¬¤Ç±ßËþ¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£´Ý»³¤Ï¡¢·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¡¢É×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤ò²ð¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤è¤¯¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡É¤ÇÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢ËÜÊÂ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¡¼¥Ñ¡¼¡£ÉáÃÊ¤«¤é²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ê¡Ö¸å¤í¤Ç¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈËÜÊÂ¤Î½ÀÆðÀ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£