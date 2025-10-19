第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。

埼玉県内に練習拠点のある大学のうち９校が参加し、大東文化大（東松山市）が８位、立教大（新座市）が１０位で、それぞれ来年１月の本大会出場の切符をつかんだ。

本大会はシード権目標に

予選会は、陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンコースで行われた。４２チームが参加し、本大会に出場する１０枠をかけて各チームの選手上位１０人による合計タイムを競った。

立教は、最後の１０位に滑り込み４年連続の切符をつかんだ。エース馬場賢人選手（４年）が足を痛めて欠場となった中、チームは、予選会１位だった昨年と同様、集団走ではなく、それぞれが目標タイムを目指す個人走で臨んだ。

１０キロ地点の順位は１位で好調だったが、後半の１７キロ地点では８位と大幅に下げた。選手たちは不安な表情で結果発表を待ち、最後にチーム名が呼ばれると、喜びを爆発させて涙を流した。

主将の国安広人選手（４年）は、序盤から日本人選手のトップ争いに加わった。「馬場の分をカバーできるくらい練習をしてきた」といい、チームを鼓舞した。「予選を無事通過し、ホッとした。目標は本大会のシード権獲得なので、箱根に向けて更に練習を積んでいきたい」と話した。

立教大・高林祐介監督「（欠場した）馬場のため、チームのため、１秒を大事にして走り切れた。本大会のシード権獲得という目標に対し、今の力を受け止めてやっていきたい」