沼津vsFC大阪 スタメン発表
[10.19 J3第32節](愛鷹)
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 7 沼田航征
DF 28 井上航希
DF 34 宮㟢海斗
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 16 三原秀真
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 15 中村勇太
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
MF 35 向井ひな太
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
鈴木秀人
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 13 美馬和也
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
MF 8 芳賀日陽
MF 19 増田隼司
MF 27 澤崎凌大
FW 11 利根瑠偉
FW 41 野瀬龍世
FW 51 西村真祈
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
MF 7 木匠貴大
MF 18 夏川大和
MF 24 佐藤諒
MF 37 堤奏一郎
FW 9 島田拓海
FW 25 武井成豪
FW 39 望月想空
監督
藪田光教
