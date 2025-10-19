[10.19 J3第32節](愛鷹)

※14:00開始

主審:國吉真吾

<出場メンバー>

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 30 ジローン・ゲギム

DF 7 沼田航征

DF 28 井上航希

DF 34 宮㟢海斗

MF 10 佐藤尚輝

MF 11 森夢真

MF 14 徳永晃太郎

MF 16 三原秀真

MF 24 柳町魁耀

MF 71 渡邉綾平

FW 23 白輪地敬大

控え

GK 1 渡辺健太

DF 2 宮脇茂夫

DF 15 中村勇太

MF 17 藤井建悟

MF 18 菅井拓也

MF 35 向井ひな太

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 19 齋藤学

FW 20 川又堅碁

監督

鈴木秀人

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 13 美馬和也

DF 16 橋本陸

DF 23 秋山拓也

MF 8 芳賀日陽

MF 19 増田隼司

MF 27 澤崎凌大

FW 11 利根瑠偉

FW 41 野瀬龍世

FW 51 西村真祈

控え

GK 31 菅原大道

DF 5 水口湧斗

MF 7 木匠貴大

MF 18 夏川大和

MF 24 佐藤諒

MF 37 堤奏一郎

FW 9 島田拓海

FW 25 武井成豪

FW 39 望月想空

監督

藪田光教