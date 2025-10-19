大分vs仙台 スタメン発表
[10.19 J2第33節](クラド)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
MF 6 三竿雄斗
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 25 榊原彗悟
MF 38 天笠泰輝
FW 11 グレイソン
控え
GK 32 濱田太郎
DF 4 薩川淳貴
DF 30 戸根一誓
MF 8 落合陸
MF 10 野村直輝
FW 13 伊佐耕平
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
FW 39 有働夢叶
監督
竹中穣
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 25 真瀬拓海
DF 39 石尾陸登
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 47 荒木駿太
FW 11 郷家友太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 1 堀田大暉
DF 2 高田椋汰
DF 3 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 17 工藤蒼生
MF 32 山内日向汰
FW 9 エロン
FW 40 安野匠
FW 48 中田有祐
監督
森山佳郎
