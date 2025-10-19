[10.19 J2第33節](クラド)

※14:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 3 デルラン

DF 31 ペレイラ

MF 6 三竿雄斗

MF 14 池田廉

MF 16 茂平

MF 18 野嶽惇也

MF 25 榊原彗悟

MF 38 天笠泰輝

FW 11 グレイソン

控え

GK 32 濱田太郎

DF 4 薩川淳貴

DF 30 戸根一誓

MF 8 落合陸

MF 10 野村直輝

FW 13 伊佐耕平

FW 21 鮎川峻

FW 29 宇津元伸弥

FW 39 有働夢叶

監督

竹中穣

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 19 マテウス・モラエス

DF 25 真瀬拓海

DF 39 石尾陸登

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 14 相良竜之介

MF 47 荒木駿太

FW 11 郷家友太

FW 99 宮崎鴻

控え

GK 1 堀田大暉

DF 2 高田椋汰

DF 3 奥山政幸

MF 6 松井蓮之

MF 17 工藤蒼生

MF 32 山内日向汰

FW 9 エロン

FW 40 安野匠

FW 48 中田有祐

監督

森山佳郎