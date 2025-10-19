【ライブレポート】INI、『LIVE AZUMA 2025』初出演！新旧織り交ぜた多彩なセットリストと熱量で観客を巻き込む圧巻のステージを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

グローバルボーイズグループのINIが、10月18日に福島・あづま総合運動公園にて開催された『LIVE AZUMA 2025』に初出演した。

■デビュー曲から最新曲まで新旧織り交ぜた名刺代わりのようなセットリストを展開！

デニムに華やかな黒ジャケットを合わせた衣装で登場したINI。「FANFARE」の力強いイントロが流れると会場は歓声に包まれ、藤牧が「福島はじめまして！ INIです、よろしくお願いします！」とあいさつをしてステージの幕があがった。

6月にリリースした3RD ALBUM『THE ORIGIN』から「DOMINANCE」、フェスでは初披露となる「Bullseye」と、序盤からエンジン全開で挑むINIに呼応して会場のボルテージも高まっていく。

池埼（埼はたつさき）が“AZUMA”コールや“INI”コールで会場を一つにし、その勢いのまま「Party Goes On」へ。フェスならではの熱量で会場全体を巻き込むと、4TH SINGLE収録曲「INItialize」、最新アルバムから「What A Night」と幅広いジャンルの楽曲でINIらしいステージを繰り広げ、会場の空気をINI色に染めていった。

10月31日より全国公開となる、自身初のドキュメンタリー映画、INI THE MOVIE『I Need I』の主題歌「君がいたから」は、メンバーの池埼・尾崎・後藤・佐野・高塚（高ははしごだか）・藤牧が作詞に参加。 MINI(ファンネーム）への想いが込められており、11月でデビュー4周年を迎えるINIにとって大切な一曲となっている。秋の夜風の中、バラードを気持ちを込めて歌い上げると、会場はあたたかなムードに包まれた。

終盤は「Potion」、デビュー曲「Rocketeer」と多彩に畳み掛け、ラストの「HERO」では尾崎が「歌に込めたいと思います！」と叫び、すべて出し切るかのような勢いでラストまで駆け抜けた。

初めてINIを見る観客も多い中、デビュー曲から最新曲まで新旧織り交ぜた名刺代わりのようなセットリストを展開。個性豊かな11人の歌声やパフォーマンスで見せるリアルな熱量、今のINIだからこそできるステージを余すことなく届けた。

