『おは朝』おきた＆めざめ、朝のルーティーンを公開…初の絵本化【レギュラー一覧あり】
ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）おきたくん・めざめちゃんの初めての絵本『おはよう おきたくん』（主婦の友社）が、11月8日に刊行されることが決まった。
【画像】絵本『おはよう おきたくん』の表紙
絵本は、月にある月うさぎたちの国「おきたらんど」を舞台に、ちょっぴりドジなおきたくんと、しっかり者のめざめちゃんが繰り広げるモーニングルーティンを描く。ごはんを食べる、歯をみがく、着替えをするなど、1日の始まりの様子をコミカルに紹介。子どもたちの「自分でやりたい！」を引き出し、忙しい朝を応援する。
■おきた（兄／永遠の8歳）
なんでもチャレンジ！ちょっぴりドジだけど凹まない！
■めざめ（妹／永遠の6歳）
しっかりもの！困った人はほっておけないおせっかい！
■『おはよう朝日です』出演者
月曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
後半（前5：59〜8：00）
MC：岩本計介
アシスタント：古川昌希
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）新貝まゆ
火曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：古川昌希
アシスタント：新貝まゆ
後半（前5：59〜8：00）
MC：岩本計介
アシスタント：鷲尾千尋
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）小櫃裕太郎
水曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
後半（前5：59〜8：00）
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）新貝まゆ
木曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：古川昌希
アシスタント：大石紗椰
後半（前5：59〜8：00）
MC：岩本計介
アシスタント：鷲尾千尋
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）新貝まゆ
金曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
後半（前5：59〜8：00）
MC：岩本計介
アシスタント：鷲尾千尋
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）リポーター
【画像】絵本『おはよう おきたくん』の表紙
絵本は、月にある月うさぎたちの国「おきたらんど」を舞台に、ちょっぴりドジなおきたくんと、しっかり者のめざめちゃんが繰り広げるモーニングルーティンを描く。ごはんを食べる、歯をみがく、着替えをするなど、1日の始まりの様子をコミカルに紹介。子どもたちの「自分でやりたい！」を引き出し、忙しい朝を応援する。
なんでもチャレンジ！ちょっぴりドジだけど凹まない！
■めざめ（妹／永遠の6歳）
しっかりもの！困った人はほっておけないおせっかい！
■『おはよう朝日です』出演者
月曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
後半（前5：59〜8：00）
MC：岩本計介
アシスタント：古川昌希
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）新貝まゆ
火曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：古川昌希
アシスタント：新貝まゆ
後半（前5：59〜8：00）
MC：岩本計介
アシスタント：鷲尾千尋
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）小櫃裕太郎
水曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
後半（前5：59〜8：00）
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）新貝まゆ
木曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：古川昌希
アシスタント：大石紗椰
後半（前5：59〜8：00）
MC：岩本計介
アシスタント：鷲尾千尋
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）新貝まゆ
金曜
前半（前5：00〜5：59）
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
後半（前5：59〜8：00）
MC：岩本計介
アシスタント：鷲尾千尋
サブアナウンサー（前5：00〜8：00）リポーター