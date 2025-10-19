ailly、卒業ソング作曲コンペを一般公募「一緒に一曲作りましょう」
GacGacharic Spinのアンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、一般公募で作曲コンペを開催することを自身のレギュラーラジオであるTBSラジオ『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』19日(日)放送回にて発表した。
今年の10月に1stシングル「Radiory」でソロアーティストとしての活動をスタートさせたailly。今回の企画は、そんなaillyがさらなる魅力を見せるべく立ち上げたもので、彼女自身が卒業をテーマに書き下ろした歌詞につけるメロディーを募集する。
応募資格は年齢、経験、演奏形態、性別すべて不問。プロ・アマ問わず弾き語りや仮歌デモ、鼻歌などどんな形でも応募可能だ。採用後はaillyの楽曲として制作しリリースされることが決定している。応募方法などの詳しい詳細はSNSやHPにて。
◆ ◆ ◆
■ailly コメント
卒業は、
未来への希望か未来への不安か
嬉しいのか寂しいのかワクワクなのか辛いのか
今回の楽曲では、様々な視点からの
卒業をテーマに制作していきたいと考えています。
どんな楽曲のテイストかはあえて指定せず
作曲してくださるあなたが想う
卒業を音にしてもらえたらと思います！
ただ少しだけ希望を言わせていただくと、
みんなで歌えるようなアレンジだったり
ピアノの音色が入ってくると
よりエモーショナルになるのではないかなと思っています。
“卒業”というものは意外と近くにあるものです。
環境の変化や人との出会いと別れは
老若男女問わず訪れるものだと思います。
この楽曲を聴いた誰かの”卒業”の
背中を見届けられるような一曲を
共に、作ることができたら嬉しいです。
楽曲制作を本格的にやった事がないけれど
弾き語りであれば…！という方も
是非その想いを音に乗せて聴かせてほしいです。
一緒に一曲作りましょう。☺︎
◆ ◆ ◆
■作曲コンペ応募フォーム
https://form.run/@cr-ailly-songcompe
■TBSラジオ『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』
毎週日曜 12:00-12:55
https://www.tbsradio.jp/kanau/
◾️1stデジタルシングル「Radiory」
2025年9月17日（水）リリース
◆収録曲
1.Radiory
2.Radiory -acoustic-
各配信サイト：https://lnk.to/ailly_radiory
関連リンク
◆ailly オフィシャルサイト
◆ailly オフィシャルX
◆ailly オフィシャルInstagram
◆ailly オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ailly オフィシャルTikTok