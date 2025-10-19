GacGacharic Spinのアンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、一般公募で作曲コンペを開催することを自身のレギュラーラジオであるTBSラジオ『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』19日(日)放送回にて発表した。

今年の10月に1stシングル「Radiory」でソロアーティストとしての活動をスタートさせたailly。今回の企画は、そんなaillyがさらなる魅力を見せるべく立ち上げたもので、彼女自身が卒業をテーマに書き下ろした歌詞につけるメロディーを募集する。

応募資格は年齢、経験、演奏形態、性別すべて不問。プロ・アマ問わず弾き語りや仮歌デモ、鼻歌などどんな形でも応募可能だ。採用後はaillyの楽曲として制作しリリースされることが決定している。応募方法などの詳しい詳細はSNSやHPにて。

◆ ◆ ◆

■ailly コメント

卒業は、

未来への希望か未来への不安か

嬉しいのか寂しいのかワクワクなのか辛いのか

今回の楽曲では、様々な視点からの

卒業をテーマに制作していきたいと考えています。

どんな楽曲のテイストかはあえて指定せず

作曲してくださるあなたが想う

卒業を音にしてもらえたらと思います！

ただ少しだけ希望を言わせていただくと、

みんなで歌えるようなアレンジだったり

ピアノの音色が入ってくると

よりエモーショナルになるのではないかなと思っています。

“卒業”というものは意外と近くにあるものです。

環境の変化や人との出会いと別れは

老若男女問わず訪れるものだと思います。

この楽曲を聴いた誰かの”卒業”の

背中を見届けられるような一曲を

共に、作ることができたら嬉しいです。

楽曲制作を本格的にやった事がないけれど

弾き語りであれば…！という方も

是非その想いを音に乗せて聴かせてほしいです。

一緒に一曲作りましょう。☺︎

◆ ◆ ◆

■作曲コンペ応募フォーム

https://form.run/@cr-ailly-songcompe

■TBSラジオ『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』

毎週日曜 12:00-12:55

https://www.tbsradio.jp/kanau/

◾️1stデジタルシングル「Radiory」

2025年9月17日（水）リリース ◆収録曲

1.Radiory

2.Radiory -acoustic-

各配信サイト：https://lnk.to/ailly_radiory