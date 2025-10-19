INIが、10月18日(土)に福島・あづま総合運動公園にて開催された＜LIVE AZUMA 2025＞に初出演した。

◆ライブ写真

デニムに華やかな黒ジャケットを合わせた衣装で登場したINI。「FANFARE」の力強いイントロが流れると会場は歓声に包まれ、藤牧が「福島はじめまして！INIです、よろしくお願いします！」とあいさつをしてステージの幕があがった。6月にリリースした3rd ALBUM『THE ORIGIN』から「DOMINANCE」、フェスでは初披露となる「Bullseye」と、序盤からエンジン全開で挑むINIに呼応して会場のボルテージも高まっていく。

池粼が“AZUMA”コールや“INI”コールで会場を一つにし、その勢いのまま「Party Goes On」へ。フェスならではの熱量で会場全体を巻き込むと、4th SINGLE収録曲「INItialize」、最新アルバムから「What A Night」と幅広いジャンルの楽曲でINIらしいステージを繰り広げ、会場の空気をINI色に染めていった。

10月31日(金)より全国公開となる、自身初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』の主題歌「君がいたから」は、メンバーの池粼・尾崎・後藤・佐野・郄塚・藤牧が作詞に参加。MINI(ファンネーム)への想いが込められており、11月でデビュー4周年を迎えるINIにとって大切な一曲となっている。秋の夜風の中、バラードを気持ちを込めて歌い上げると、会場はあたたかなムードに包まれた。

終盤は「Potion」、デビュー曲「Rocketeer」と多彩に畳み掛け、ラストの「HERO」では尾崎が「歌に込めたいと思います！」と叫び、すべて出し切るかのような勢いでラストまで駆け抜けた。初めてINIを見る観客も多い中、デビュー曲から最新曲まで新旧織り交ぜた名刺代わりのようなセットリストを展開。個性豊かな11人の歌声やパフォーマンスで見せるリアルな熱量、今のINIだからこそできるステージを余すことなく届けた。

©LIVE AZUMA

「THE WINTER MAGIC」

2025年11月19日(水)リリース ◼︎Present ver.（CD+DVD） ￥1,900（税抜価格￥1,727）

・デジパック

［CD］

01.Present

02.U MINE

03.WISH

04.君がいたから

［DVD］

INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #1

［初回プレス限定封入特典］

01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

02.セルカトレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）

03.トレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）

04.MINIトレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入） ◼︎Cake ver.（CD+DVD） ￥1,900（税抜価格￥1,727）

・デジパック

［CD］

01.Present

02.U MINE

03.WISH

04.True Love

［DVD］

INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #2

［初回プレス限定封入特典］

01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

02.セルカトレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）

03.トレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）

04.MINIトレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入） ◼︎Holiday ver.（CD ONLY） ￥1,400（税抜価格￥1,273）

・ジュエルケース

［CD］

01.Present

02.U MINE

03.True Love

04.君がいたから

［初回プレス限定封入特典］

01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

02.セルカトレーディングカード 1枚（Holiday ver. 11種類から1枚ランダム封入）

03.MINIトレーディングカード 1枚（Holiday ver. 11種類から1枚ランダム封入） ◼︎Sweet ver.（CD ONLY）

￥1,700（税抜価格￥1,545）

・ジュエルケース RIHITO Ver.

TAKUMI Ver.

MASAYA Ver.

TAKERU Ver.

YUDAI Ver.

FENGFAN Ver.

HIROMU Ver.

SHOGO Ver.

HIROTO Ver.

KYOSUKE Ver.

JIN Ver. ［CD］

01.Present

02.U MINE

03.WISH

04.君がいたから

［初回プレス限定封入特典］

01.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚

02.ステッカー - メンバー手書き ver. -（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーの手書きステッカー1枚を封入）

03.ステッカー - 書き下ろしイラスト ver. -（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのイラストステッカー1枚を封入）

04.セルカトレーディングカード 1枚（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入）

05.MINIトレーディングカード 1枚（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのMINIトレカ1枚を封入）

※Sweet ver.はINI OFFICIAL STORE限定商品となります。

※完全数量限定盤のため、売り切れ次第終了となります。

■南海電鉄140周年×「INI」WINTER SINGLE ラッピングラピート「マジラピ号」 ■「#マジラピ号」について

(1)運行期間：2025年10月14日（火）〜2026年1月中旬頃（予定）

(2)運行日時：南海電鉄コールセンターにて11月上旬頃（予定）までご案内いたします。

※車両の都合により、急遽運用を変更する場合がございます。

(3)運行区間：難波駅〜関西空港駅

(4)ラッピング内容：特急ラピート（50000系）1編成6両を、INIのWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』とコラボした デザインのラッピングを施して運行します。

お問い合わせ先

南海電鉄コールセンター TEL 050-3090-2608（8:00〜21:00）

©LIVE AZUMA