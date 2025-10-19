THE RAMPAGE吉野北人、鍛えられた上腕二頭筋披露「ドキドキする」「破壊力抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】THE RAMPAGEの吉野北人が10月17日、自身のInstagramを更新。鍛えられた肉体美を披露し、反響が寄せられている。
【写真】ランペ吉野北人、逞しい二の腕際立つタンクトップ姿
吉野は、白いタンクトップにジーンズ姿でスマートフォンを眺めているオフショットを公開。鍛え上げられた腕のラインが際立つショットで、手首にはキラリと細いブレスレットも輝いている。また、吉野の後に、そっとメンバーのRIKUが写り込んでいる写真も投稿されている。
この投稿に、ファンからは「ムキムキ」「破壊力抜群」「ドキドキする」「かっこいい」「目が釘付けになった」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉野北人、タンクトップ姿公開
◆吉野北人の投稿に反響
