ダイソーさん200円はやらかしてるよ！フランフランは2千円超え！奪い合いになりそうなライト
商品情報
商品名：サンセットライト
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：W75mm×H95mm×D54mm
販売ショップ：ダイソー
フランフランだと2,000円以上！ダイソーで手頃な『サンセットライト』を発見♡
ますます進化し続ける、ダイソーの電気小物類。特に、ライトのレベルの高さに、新作が登場するたびに驚かされます！
そんなダイソーで、また人気が出そうなライト『サンセットライト』を見つけました！他のライトとは一風違った特徴のある、ユニークなライトです。
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。
サンセットライトは、まるで夕焼けのような暖かみのある、幻想的な光を室内に投影することができるライトです。
あのフランフランでも販売されていますが、価格が2,000円以上とお高め…。サイズ感やデザイン、機能性などが異なるものの、価格の面ではこちらのほうがお得に感じます！
ライトの中心にドームのようなものが付いていますが、こちらは点灯面です。点灯面を壁に向けることで、夕焼けのような光を投影できるという仕組みです。
土台が低めなので、高さを出したい場合は台や棚の上などに置いて使用するのがおすすめです。
角度は変えることができません。
USB Type-Cケーブルが必要で、アダプターやモバイルバッテリーなどにつないで使用できます。
ケーブルやアダプターは付属していないので、手持ちがない場合は用意する必要があります。
ON／OFFは無く、ケーブルの抜き挿しで切り替える仕組みなので、人によっては多少不便さは感じるかもしれません。
コンパクトなのに暖かみのある光が大きく強く広がる！
ライトのサイズはコンパクトなのに、暖かみのある光が想像以上にぼわっと大きく強く広がります。
6畳程度のワンルームで使用すると、かなり明るく感じます！
読み書きに使うような実用的な明かりというよりも、間接照明のような感じのライトです。雰囲気づくりにぴったりです。
置物やオブジェ、植物などのアイテムを手前に配置するのもGOOD。
影絵のようにおしゃれな演出を楽しめます♡
今回はダイソーの『サンセットライト』をご紹介しました。
実用的というよりは、お部屋をよりおしゃれに見せてくれるアイテムでした！サンセットライトを試してみたい、ユニークなライトを使ってみたいという方に、とてもおすすめです。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。