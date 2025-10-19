石井杏奈、“恋人”とのラブラブ近距離ショットが話題「加工不要ーっ」「くっついている率高め」
俳優の石井杏奈（27）が19日までに自身のインスタグラムを更新。現在出演中のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）で恋人役を演じる俳優の小野花梨（27）とのラブラブショットを公開した。
【写真】仲良すぎ！…小野花梨とのラブラブショットを披露した石井杏奈
石井は「撮影の合間に撮りに行きました」と書き出すと、小野とのプリクラ撮影の様子を公開。「たのしかったー!!プライベートも一緒にいる率高め」とつづり、密着しながら撮影を楽しむ姿や、撮影されたプリクラを披露した。
この投稿には「くっついている率高め」「加工不要ーっ」「ほんまに癒し」との反響が寄せられている。
『小さい頃は、神様がいて』は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、二人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かくお届けするホームコメディー。
