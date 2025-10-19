第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。

埼玉県内に練習拠点のある大学のうち９校が参加し、大東文化大（東松山市）が８位、立教大（新座市）が１０位で、それぞれ来年１月の本大会出場の切符をつかんだ。

真名子圭監督「８位の順位は悔しい」

予選会は、陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンコースで行われた。４２チームが参加し、本大会に出場する１０枠をかけて各チームの選手上位１０人による合計タイムを競った。

大東文化は、主力選手の状態が万全でない中、粘り強さを見せて、４年連続の本大会出場を死守した。

エースの棟方一楽選手（３年）はチームトップのタイムを期待されたが、ゴールは３番目で不完全燃焼に終わった。序盤から日本人選手の先頭集団を走るなど快調に見えたが、「ペースが遅くて我慢し切れなかった」と前に出てしまい、「終盤の４キロで力を出し切れなかった」と悔やんだ。

意地を見せたのが唯一の４年生の入浜輝大選手だ。チームトップの日本人１４位（全体２３位）でゴールし、順位を押し上げた。

選手たちは「ホッとした」と口をそろえ、棟方選手は「箱根でシード権を取れるようにもう一度追い込みたい」と気を引き締めた。

大東文化大・真名子圭監督「万全じゃないことは分かっていたが、８位の順位は悔しい。この気持ちがシード権につながるよう、（本大会まで）２か月間調整をしていきたい」