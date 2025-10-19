俳優・松坂桃李（37）の喜びの報告に、芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】松坂桃李の映画撮影オフショット（複数カット）

2009年に『侍戦隊シンケンジャー』で俳優デビューした松坂。その後は様々なドラマや映画に出演しており、2019年に公開された映画『新聞記者』で第43回日本アカデミー賞 最優秀主演男優賞を受賞した。

2024年2月にはInstagramを開設。撮影のオフショットなどを投稿しており、映画『スオミの話をしよう』での緑髪ショットを披露していた。他にも日曜劇場『御上先生』で共演した公私ともに親交のある俳優・岡田将生（36）と、2ショットが撮れたことを報告。

松坂桃李、37歳を迎えたことを報告

自身の誕生日である2025年10月17日の更新では、「37歳になりました！あっという間過ぎて、ビックリです。1年経つの、早いですねー。体力の衰えを感じ始めたので、運動をしようと決意した37の日です」と、37歳を迎えた思いをつづっている。

この投稿に、日曜劇場『御上先生』で共演した俳優の吉岡里帆（32）が「御上先生、おめでとうございます！良い1年になりますように」と祝福。

ファンからも「お誕生日おめでとうございます！新たなる決意、素晴らしい！」「仕事も私生活も、無理なく幸せに過ごせますように！」「お体気をつけて、撮影頑張ってください!!」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）