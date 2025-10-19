¥¹¥¿¡¼¥Ä¤Î34ºÐ¡¦°Ëß·ºÚ¡¹²Ö¡¢13¿ÍÈ´¤¤ÎÇúÁö¤Ç14°Ì¢ª1°Ì¡ª½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦Á°ÅÄÊæÆî¤âÈ´¤µî¤ë¡Ú¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡¦3¶è¡Û
¢£¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Ê19Æü¡¢Ê¡²¬¸©¡¦½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹È¯ÃåÅÀ¡¢6¶è´Ö42.195km¡Ë
½÷»Ò±ØÅÁÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡ÊÂè44²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡¢11·î24Æü¡¦µÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæ³«ºÅ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤¹¤ë6¶è´Ö42.195km¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
31¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëº£Âç²ñ¡£ºÇÄ¹¤Î3¶è¡Ê10.7km¡Ë¤òÅ·Ëþ²°¤Ï½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÁ°ÅÄÊæÆî¡Ê29¡Ë¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Î»°°æ½»Í§³¤¾å¤È20ÉÃº¹¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿Á°ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈøºê¸÷¡Ê21¡Ë¤Ë½øÈ×¤ÇÈ´¤«¤ì3°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°ÅÄ¤ÏºÆ¤Ó¡¢4Ò²á¤®¤Ç¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¤òÂª¤¨2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥È¥Ã¥×¡¦»°°æ½»Í§³¤¾å¤Î·óÍ§ÎÉ²Æ¡Ê24¡Ë¤Ë16ÉÃº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¡£
Á°ÅÄ°Ê¾å¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ä¤Î°Ëß·ºÚ¡¹²Ö¡£ºòÇ¯¤Î1¶è¶è´Ö¾Þ¤Ç34ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï14°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢11¿ÍÈ´¤¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò3°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7Ò²á¤®¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤âÈ´¤µî¤ê¡¢2°Ì¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤Î»°°æ½»Í§³¤¾å¤ËÌó5ÉÃº¹¤ËÇ÷¤ë¡£¤½¤·¤Æ8.6Ò²á¤®¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥È¥Ã¥×¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¤òÂª¤¨13¿ÍÈ´¤¤Ç1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
»Ä¤ê2Ò¤Ï°Ëß·¤È·óÍ§¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤¬Â³¤¡¢»Ä¤ê500m¤Ç·óÍ§¤¬¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê300m¤Ç°Ëß·¤¬È´¤ÊÖ¤·¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢1°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤¤¤À¡£
°Ëß·¤Ï¹â¹»¡¦Âç³Ø»þÂå¤ËÂç³èÌö¤·¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡£¤·¤«¤·¼Â¶ÈÃÄÆþ¤ê¸å¤ÏÄãÌÂ¤·¡¢21Ç¯12·î¤Ë°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤·¤¿¡£¤À¤¬Êì¹»¤Î½çÂç¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËºÆÅÙÁö¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¥¹¥¿¡¼¥Ä¤Ç¸½Ìò¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
