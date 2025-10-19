「アニエスベー」の香水がかわいすぎ。シンプルなボトルにピンク&ゴールドが映えてホレボレしちゃう

パリのブランド「agnès b.（アニエスベー）」から、新作の香水がお目見え。

デザイナーの庭からインスピレーションを得た「ルパルファン」と「ロー」の2種は、ヴェルサイユ宮殿を思わせるおしゃれなボトルデザインにも注目です。

2025年10月16日（木）より、公式オンラインストアおよび各店舗にて販売がスタートしましたよ。

アニエスベーの「香水」が2つの香りで登場！



2025年でブランド創立50年となるアニエスベー。

節目の年に登場したのは、デザイナーのアニエス・トゥルブレ氏が愛する庭からインスピレーションを得た香水です。

2種の香りやパッケージデザインを通して表現された、素材や光、記憶の物語にぜひ注目してみて。

ゴールドに輝く「ルパルファン」



「アニエスベー ルパルファン オーデパルファム」（40ml：税込8470円／100ml：税込1万7600円）は、爽やかで弾けるような香りからスタート。

穏やかでクリーミーな白い花の香りへと移り変わり、ラストは温かくドライなスパイスの余韻で締めくくります。

爽やかなだけではない奥深さのある香りが好みの人や、優しい雰囲気の中に個性をプラスしたい人にぴったりな予感です。

ピンクでかわいらしい「ロー」



「アニエスベー ロー オーデトワレ」（40ml：税込7590円／100ml：税込1万5400円）の始まりは、フレッシュで明るいジューシーな香り。

徐々に柔らかく華やかなフローラルへと変化し、清潔感のあるムスクとウッディが、肌にアンニュイな余韻を残すといいます。

ボトルは「ヴェルサイユ宮殿」がモチーフだよ



使うたびに気分が上がる、遊び心と物語が詰まったパッケージも魅力なんです。

ゴールドの「ルパルファン」とピンクの「ロー」のボトルは、アニエス氏自身が愛するヴェルサイユ宮殿の柱からインスパイアされた、幾何学的なシンプルさが特徴。

ドレッサーに飾るだけで気分が上がる、エレガントなデザインです。

さらにパッケージの内側には、アニエス氏が撮影した自身の庭がプリントされているんですよ。

彼女の庭に咲くマグノリアとライラック（シリンガ）へのオマージュとして、こっそり隠されたアートを楽しんでみて。

「アニエスベー」の新作香水をまとえば、穏やかな気分で過ごせそう

アニエス氏の庭から着想を得た香水は、パリの素敵な空気感がギュッと詰まっていそう。

お気に入りの服を身につけるように2つの香りをまとって、穏やかな気分で過ごしてみてはいかがでしょう。

https://www.agnesb.co.jp/

参照元：アニエスベージャパン株式会社 プレスリリース