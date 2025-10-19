

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した藤嶌果歩

日向坂46の四期生・藤嶌果歩（ふじしま・かほ）が、10月20日（月）発売『週刊プレイボーイ44号』のグラビアに初登場！ チャーミングな"かほりん"から、いつもとは違う大人な"かほりん"まで余すところなく魅力を発揮してもらいました！

■「藤嶌さんが褒められたいこと」

――週プレ初登場のグラビア。撮影はどうでした？

藤嶌 今年、高校を卒業して、自分の中でもう一歩、成長したいと思っていたんです。そんなときに、こうして少し大人な雰囲気も撮影していただけて、その「一歩」を踏み出せた撮影だったのかなと思います。

――被写体としての一歩ですか？

藤嶌 実は昔、表情のバリエーションの少なさにちょっと悩んでいたんです。でも、今年の春に日向坂46を卒業された先輩に、「かほりんは、強い表情も絶対に似合うよ」って、はっきり言っていただいて。それがすごくうれしくて、堂々といろんな魅せ方に挑戦できるようになってきました。

――最近はエスコンフィールドでの始球式をはじめ、地元・北海道での活躍が増えていますね。

藤嶌 本当にありがたいです。始球式、前日の夜に室内練習場で練習していたんですけど、投げるボールが山なりすぎて、ほとんど天井に当てていて（笑）。心配だったんですけど、本番は天井が高かったので届きました。

――（笑）。そして先日、街ブラロケの冠番組『日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど〜なっつ！』（HTB）も放送されました。

藤嶌 楽しい収録でした。onちゃんというHTBさんのマスコットキャラクターとお散歩したんですけど、onちゃんの人気、北海道ではやっぱりすごくって。街ゆく方、みんなonちゃんの写真を撮るんですね。ここに並ぶまで頑張らないと......って思いました。

――地元でのお仕事、やっぱり気合いは入ります？

藤嶌 いえ、逆にリラックスして臨める気がします。東京にいると無意識に背筋を伸ばしちゃうというか、アイドルのスイッチがしっかり入るというか。でも、日向坂46で北海道出身は私だけなので。北海道とグループをつなぐ人になりたい、という意味では気合いが入ってます。

――ちなみに、初登場ということで、自身を紹介するなら？

藤嶌 最近気づいたんですけど、どんなに忙しいときでも、合間の息抜きの最適解を見つけるプロです！

――おぉ、例えば？

藤嶌 2時間空いたとしたら、近くの映画館に行って映画を見るとか、宮城のツアーから東京に帰ってきて、そのまま栃木の温泉に日帰りで行くとか！

――逆に予定を詰め込んで！

藤嶌 確かに（笑）。いろんなことをやって、別の刺激を受けるのが好きなのかもしれないです！

――8月の誕生日、「19歳はいい女になる」と語っていました。

藤嶌 「ステージや番組で、もっと余裕や自信を持ちたい」という意味で言ってました。でも最近、少しずつ自信はついてきた気がします。「こんなアイドルでいたい」っていう、自分の中の正解が定まったというか。

――正解ですか。

藤嶌 『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）でメンバーの「褒められたいこと」を当てるクイズ企画があったんですけど。収録の後、同期の石塚瑶季に「藤嶌さんが褒められたいこと、『自分のアイドル像を貫いていて尊敬しています』でしょ」って言われて。「確かに一番うれしいかも」って思ったんですよね。

――なるほど。では、藤嶌さんが目指すアイドルとは？

藤嶌 「誰が見ても王道だと思うアイドル」なのかなって。王道自体は人によると思うんですけど、でも絶対に、「ブレない心」と「向上心」がある人だけがそう呼ばれる気がするんです。

――それがなければ真ん中にはなれない、と。

藤嶌 それこそ今、フロントメンバーとして立たせていただくこともありますけど、いただいたお仕事に見合った活躍をしているかというと素直になれない自分がいて。もっともっと、前に出るのにふさわしい人になりたいです。

スタイリング／中村璃乃 ヘア＆メイク／山田真歩

●藤嶌果歩（ふじしま・かほ）

2006年8月7日生まれ 北海道出身

身長160.4cm 血液型＝不明

サイリウムカラー＝サクラピンク×ブルー

〇2022年9月、応募総数5万通超のオーディションを突破し、日向坂46に四期生として加入。日向坂46の15thシングル『お願いバッハ！』が好評発売中。

取材・文／アオキユウ（short cut） 撮影／菊地泰久