Æü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¤«¤é¡Ö½µ¥×¥ì¾Þ¡×¼õ¾Þ¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡¦ÂçÌî°¦¼Â¤¬½µ¥×¥ìÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡ÖÆü¸þºä46¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
º£Ç¯3·î¡¢¡ÖÆü¸þºä46¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÂçÌî°¦¼Â¤¬10·î20Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤44¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¸µü¥¤ª¤Ò¤µ¤Þü¥¤ÇÂç¤¤¹¤®¤ë¥°¥ë¡¼¥×°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¿18ºÐ¤Î¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈëÏÃ¤È¸½ºßÃÏ¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÆü¸þºä46¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï½éÅÐ¾ì¤Ë¤·¤Æ½éÉ½»æ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÂçÌî¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤äÂç¶õ¤¬È´¤±¤ëµÖ¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤ä±ÇÁü¤Î»£±Æ¤¬¹¥¤¤À¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌî¡¡ÅìµþÀ¸¤Þ¤ìÅìµþ°é¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë±ó¤¯¤Ø¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢»£±ÆÃæ¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë´¶³Ð¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡ÖºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆü¸þºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÌóÈ¾Ç¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¶¯¤¹¤®¤ë¥°¥ë¡¼¥×°¦¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¡¡°¦¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Ï·»¤¬Æü¸þºä46¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ä¤â¡ØÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡£°Ê²¼¡¢¡Ø¤Ò¤Ê¤¢¤¤¡Ù¡Ë¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤é......¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥³¤¿¤Á¤¬¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÂç´îÍø¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×Ã±°Ì¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÌî¡¡ËÜÅö¤Ë¡£¤½¤ì¤ÇÆü¸þºä46¤äºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Îò»Ë¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½»£±ÆÃæ¡¢²ÃÆþÄ¾¸å¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌî¡¡¡Ø¤Ò¤Ê¤¢¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁ´°÷¤Ç¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü¡Ê½Ó¾´¡Ë¤µ¤ó¤ò¥¤¥¸¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Åª¤Ê¤ªÌóÂ«¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢Æ±´ü¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Þ¤À¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÎ®¤ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¹¤°¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤¿¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤Ï¡©
ÂçÌî¡¡¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÆü¸þºä46¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤Ç¡£¹¥¤¤Ç¡£¹¥¤¤À¤«¤é¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò¸«¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÆü¸þºä46¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ç¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¡½¡½ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢£±Æü¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÆ°²è¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÂçÌî¡¡¸åÆü¡¢Í§Ã£¤¬Í¹Á÷¤Ç´ó¤»½ñ¤¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÊó¹ð¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¤Ê......¤Ã¤Æ´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±ÂçÌî¤µ¤ó¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆü¸þºä46¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
ÂçÌî¡¡·»¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤À¤ë¡×¤È¤À¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢½éÈäÏª¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²ñ¡×¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£±þ±ç¤Ï......¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î·»¤ÈËå¤Ç¤¹¡£
¢£²¹¤«¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Æü¸þºä46
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÂçÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡©
ÂçÌî¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¶¡¦à¤ª¤Ò¤µ¤Þá¡ÊÆü¸þºä46¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÆü¸þºä46¤ÎMV¤ä¡¢ÀèÇÚÊý¤¬½Ð¤¿ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Î°ÜÆ°Ãæ¤â¡¢Ý¯ºä46¤µ¤ó¤ÈÆü¸þºä46¤Î¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡£¤Ç¤âº£¡¢¥ª¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È......¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿çÌ²¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎÎÏ²óÉü¡©
ÂçÌî¡¡ÀÎ¤«¤é¹Í¤¨¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÇ¾¤òµÙ¤á¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¡Öº£¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÂçÌî¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¼¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸Þ´üÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤è¤±¤¤¤Ë¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¶¯¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌî¡¡¤À¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÆü¸þºä46¤ÎÂçÌî°¦¼Â¡×¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ÆÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤ÎÂçÌî¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±´ü¤Î¾¾Èøºù¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Þ´üÀ¸¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢Àµ²ò¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆ±´ü¤òÀº¿ÀÅª¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌî¡¡¤¨¤¨¡ª¡¡......¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÌî¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Æü¸þºä46¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚÊý¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤ë¤¢¤ë¶Ê¤ÇÇº¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾®ºäºÚ½ï¤µ¤ó¡¢»³¸ýÍÛ¤Ï¤ëÀ¤¤è¤µ¤ó¡¢Àµ¤·¤è¤¦¸»¤²¤ó»Ê¤¸ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê¤½¤ì¤¾¤ìÆó¡¢»°¡¢»Í´üÀ¸¡Ë¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢Êú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¸åÇÚ¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬Æü¸þºä46¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æü¸þºä46¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÂçÌî¡¡»×¤¨¤Ð²ÃÆþ¤·¤¿º¢¤«¤é¡¢ÀèÇÚÊý¤Ï¤º¤Ã¤È²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥¤¥¯Ãæ¤Ë¶á¤¯¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Á°È±¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¡×¤«¤Ã¤Æ¡¢´¶·ã¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Íè·î¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¤â¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡¢¡Ö¿·»²¼Ô¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¡¡Á°²ó¡¢»Í´üÀ¸¤µ¤ó¤Î¸ø±é¤ò±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î»Í´üÀ¸¤µ¤ó¤È¡¢»ä¤¿¤Á¸Þ´üÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿·Á¤Î°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚÊý¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ò¸«½¬¤¤¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤â¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸Þ´üÀ¸10¿ÍÁ´°÷¤Ç¡¢¡Ö¿·»²¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÌî¡¡ËÁÆ¬¤ÎÏÃ¤ÈÂ³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÆü¸þºä46¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê°¦¤¬¡£
ÂçÌî¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬¿ùÄ¾Èþ
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥¹¥º¥¥æ¥¦¥¸
¢£ÂçÌî°¦¼Â¡ÊManami ONO¡Ë
2007Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹153Ñ ·ì±Õ·¿¡áB·¿
¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¥«¥é¡¼¡á¥ì¥Ã¥É¡ß¥ì¥Ã¥É
¡»º£Ç¯3·î¤Ë¡ÖÆü¸þºä46¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¡¢¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆü¸þºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£½é¤Î¸Þ´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ø¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Æü¸þºä46¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
Æü¸þºä46¸ø¼°X¡Ú@hinatazaka46¡Û
Æü¸þºä46¸ø¼°TikTok¡Ú@hinatazakanews¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ª¥¥æ¥¦¡Êshort cut¡Ë¡¡»£±Æ¡¿·§Ã« ´Ó