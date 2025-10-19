「完璧なパス」「絶妙なアシスト」途中出場から２分で結果を残した南野拓実を仏メディアが称賛！ モナコ新指揮官も高評価「タキがライン間でプレーできる能力は分かっている」
南野拓実が所属するモナコは現地10月18日、リーグ・アンの第８節でアンジェと敵地で対戦。１―１で引き分けた。
セバスチャン・ポコニョーリ新監督の初陣となったこの一戦に、日本代表帰りの南野はスコアレスで迎えた70分から途中出場。するとその２分後、敵陣中央でボールを受けると、絶妙なダイレクトパスを供給。これに反応したフォラリン・バロガンがネットを揺らした。
投入からわずか２分で結果を残した南野をフランスメディア『RMC SPORT』は、「モナコが速攻を仕掛け、南野が完璧なパスをバロガンに送り込んだ」と称賛。『LE Figaro』も「南野の絶妙なアシストだ」と賛辞を贈っている。
また、クラブの公式サイトによると、ポコニョーリ新監督は「狭いスペースで連係するには、忍耐力、勇気、そして個々の能力が必要だ。アンス（・ファティ）やタキはそれを見せてくれた。タキがライン間でプレーできる能力は分かっている」と評価している。
今後、南野が新監督のもとでどんなパフォーマンスを見せてくれるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「綺麗すぎた」南野がダイレクトパスで華麗にアシスト
