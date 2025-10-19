¡ÖÈþ¤Î½¸¤Þ¤ê²á¤®¤ë¡×Ìð¸ý¿¿Î¤¡¢¡ÈÈþÍÆ¤ÎÀèÀ¸Ã£¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î3¿Í¡×¤ÎÀ¼¡ª
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤µ¤ó¤Ï10·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÈþÍÆ¤ÎÀèÀ¸Ã£¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌð¸ý¿¿Î¤¡¢¡ÈÈþÍÆ¤ÎÀèÀ¸Ã£¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¤µ¤é¤ËÌð¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ¤Î¤³¤È¤Ï¤Æ¤¸¤È¤æ¤·¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é²¿¤Ç¤âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤âÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ÀèÀ¸Ã£¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡²þ¤á¤Æ¤Æ¤¸¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ªËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤°¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª3¿Í¤µ¤ó¤ß¤ó¤Ê¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¤¢¤¶¤Ã¤¹¡×¡Ö¤Æ¤¸¤µ¤ó½Ë¤¨¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î3¿Í¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¿¿Î¤¤Á¤ã¤ó¤âÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¡¤à¤·¤íº£¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡×¡ÖÈþ¤Î½¸¤Þ¤ê²á¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡ÖËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×Ìð¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Æ¤¸¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤·¤ó¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼êÅç¤µ¤ó¤ò°Ï¤ß¡¢2¿Í¤¬´ó¤êÅº¤¦»Ñ¡£3¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤«¤é¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¤È´¤±²á¤®¡×Ìð¸ý¤µ¤ó¤Ï9·î26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¤¸¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êÅç¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¹¤È´¤±²á¤®¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
