トム・ブラウンみちお『キングオブコント』初決勝で手応えも… 点数発表で不服そうな表情に
ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の最新回「ep.210 犬からも大反響、キングオブコントありがとう 計画」が、17日に配信された。
【写真】いつも通り…口論ラジオとなったトム・ブラウン
今回は『キングオブコント2025』決勝後、初めての配信。トム・ブラウンは初の決勝進出を果たしたものの、7位という結果に。みちおはネタの最中、「ウケ量も会場の一体感も賞レースで初めてかも！最終決戦に行くのってこういう時なんだ！」と手応えを感じていたが、点数が発表されると、目に見えて不服そうな表情に。特にバイきんぐ・小峠の点数が出たときにムカついていたことを布川にイジられると、いつもの口論に発展してしまい、決勝進出を経ても相変わらずのトム・ブラウンを届けていた。
『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の最新回は、radiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか、各種ポッドキャストプラットフォームで配信中。radikoでは最新回だけでなく、過去回も含めた全エピソードを聴くことが出来る。
