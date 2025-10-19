桃井かおり、海老たっぷり豪華手作りカレー公開「いい匂いが漂ってくる」「絶対美味しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】女優の桃井かおりが10月18日、自身のInstagramを更新。手作りの海老カレーを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】桃井かおり「絶対美味しい」と話題の手作りカレー
桃井は「海老カレー！にした BBQで残った大正海老6匹で完全に海老味さ〜」と、おしゃれな赤いホーロー鍋にたっぷりと入った海老カレーと、ご飯とキャベツが盛られたお皿などを公開。「なんかとても豪華なカレーでした」という言葉どおり、海老の他にもマッシュルームなど入った具だくさんのカレーとなっている。また最後には「ただご飯無しなツレはカレーキャベツなんだな〜」と、夫はキャベツにカレーをかけて食べるとも明かしている。
この投稿には「旦那さんダイエット？」「本当に豪華」「絶対美味しい」「おしゃれな食卓」「カレー食べたくなった」「いい匂いが漂ってくる」などの反響が寄せられている。桃井は、2015年1月に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在はアメリカ・ロサンゼルスに在住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆桃井かおり、豪華な海老カレー披露
◆桃井かおりの手料理に反響
