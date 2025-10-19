ランニングデートで女の子に配慮したいポイント９パターン
近ごろデートでランニングを楽しむアクティブなカップルが増えているといいます。スポーツの秋に、一風変わったデートとして自分たちも楽しみたい！と考えている男性に向け、10代から30代の独身女性202名に取ったアンケート結果から「彼女をランニングデートに連れ出したとき配慮したいポイント９パターン」をご紹介します。
【１】ゴール後にヘルシーな食事やスイーツなどの用意
「頑張った後はご褒美がほしいけど、太りたくはない」（30代女性）というように走った後にヘルシーな食事やスイーツなどを用意しておくと喜ばれるようです。逆にデートに誘う際「ビールをおいしく飲むためにランニングデートしよう」と提案するのもアリでしょう。
【２】汗を洗い流して着替えられる場所の確認
「ゴールに、立ち寄り湯やコインシャワーがあると嬉しいです」（20代女性）というように汗を流したり、着替えられたりする場所の確認が喜ばれるようです。その際、あわせて営業日や営業時間などのチェックも忘れないようにしたいものです。
【３】車や自転車、他のランナーなど危険への注意喚起
「自分は車道側を走るなど、細かい気遣いが嬉しい」（30代女性）というように、交通に対する注意喚起や配慮が喜ばれるようです。そもそも、あまり危険な場所を走るようなコース設定を行わないのが基本といえるでしょう。
【４】靴擦れや捻挫などを処置できる救急セットの準備
「ささっとテーピングできる男性とかカッコいいと思います」（20代女性）というように、救急セットの準備が喜ばれるようです。コメントにもあるように、ただ持っているだけではなくその使い方を熟知しておくことも必要です。
【５】急に雨が降ってきたときなど代替プランの想定
「ちょっとくらいの雨なら気持ちいいけど、土砂降りになったら何するか考えておいてほしい」（30代女性）というように中止になった場合の代替プランの想定は喜ばれるようです。その際、ランニングウェアで行っても違和感がないかも検討しておくと良いでしょう。
【６】多めのドリンクの用意や給水場所のチェックなど、水分の確保
「コンビニや自販機があるかちゃんとチェックしておいてほしい」（20代女性）というように水分の確保をしておくと喜ばれるようです。郊外や自然の中のコースの場合、意外と自販機すらなかったりする場合があります。多めのドリンクを用意するなどして対応しましょう。
【７】彼女が会話できるくらいのペースで走る心遣い
「やっぱりデートなので会話は大切。歩いているくらいのペースでもいいのでゆっくりだと嬉しい」（30代女性）というように会話できるくらいのペースで走る心遣いが喜ばれるようです。当然タイム計測などはプレッシャーになるのであまり彼女に意識させない方が良いでしょう。
【８】走りやすくて見どころがあるコースの設定
「皇居みたいな定番コースは人が多い。デートならではの絶景に期待」（20代女性）というように走りやすく見どころのあるコース設定が喜ばれるようです。ネットで調べたり、実際自分で走ってみたりするなど、リサーチを徹底すると良いでしょう。
【９】清潔なトイレや日陰ポイントのチェック
「トイレはあればいいというわけではなくて、清潔だったり、鏡があるかが重要」（20代女性）というように清潔な休憩ポイントをチェックしておくと喜ばれるようです。休憩場所もベンチがあるだけでなく、ちゃんと日陰になっているかどうかもあわせて確認したいところです。
ランニングデートはいつものデート以上に綿密なプランニングが必要だといえるようです。一方、アンケートのコメントには「絶対行きたくない」というご意見も多かったので、どんなにケアしたとしても、すべての女性に好まれるデートでないことは自覚しておいた方がよいかもしれません。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計202名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
