ドジャースがブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）４戦全勝して、２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）進出を決めた。ドジャースにとってＮＬＣＳをスイープで勝ちあがったのは初めて。ブルージェイズには今季２勝１敗、マリナーズには３戦全勝とア・リーグ優勝決定シリーズからどちらが勝ち上がってきても、シーズン中は勝ち越している。

リーグ優勝決定シリーズ（ＬＣＳ）が７試合制となった１９８５年以降、４戦全勝で勝ちあがったチームのＷＳ戦績を見ると、

▼１９８８年アスレチックス●●〇●●（相手ドジャース）

▼１９９０年アスレチックス●●●●（同レッズ）

▼１９９５年ブレーブス〇〇●〇●〇（同インディアンス）

▼２００６年タイガース●〇●●●（同カージナルス）

▼２００７年ロッキーズ●●●●（同レッドソックス）

▼２０１２年タイガース●●●●（同ジャイアンツ）

▼２０１４年ロイヤルズ●〇〇●●〇●（同ジャイアンツ）

▼２０１５年メッツ●●〇●●（同ロイヤルズ）

▼２０１９年ナショナルズ〇〇●●●〇〇（同アストロズ）

▼２０２２年アストロズ●〇●〇〇〇（同フィリーズ）

ＬＣＳがまだ５試合制の時には１９７５年のレッズが３連勝↓４連勝したケースがあったが、７試合制では両方スイープとなればドジャースが史上初となる。

もっとも、過去のデータを見ると１０チーム中７チームが敗れ、うち３チームは１勝も出来ずにシリーズを終えている。早くＷＳ進出を決めて休養十分が裏目になったような結果となっている。

４連勝チームとＬＣＳ４勝３敗でＷＳ進出を決めたチームの対戦に限ると、１９８８年ドジャース、２００６年カージナルス、２００７年レッドソックス、２０１２年ジャイアンツと、後者の４チーム全てが頂点に立っているのだ。

まずはＡＬＣＳが７戦にもつれ込むことなく終わって欲しいというのも、ドジャースファンの願いではなかろうか。

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）