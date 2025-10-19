◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース 最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

２１位で出た渋野日向子（サントリー）は３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４と崩し、通算イーブンパーで終えた。ホールアウトした時点では４１位だった。

前半の１１番で３メートルを沈めてバーディーが先行したが、ショットが安定せずにパーを拾う展開。１５番パー４は２メートル弱のパーパットを外してボギーをたたいた。さらに、１７番パー３は第１打をバンカーに打ち込み、アプローチを立て続けに寄せ切れずにダブルボギー。後半は４番、５番で連続ボギーをたたくなど、スコアを落として終えた。

渋野は「ショットがけっこうパーオン率も低かったので、難しいパーパットが残る場面が多かった。途中まで耐えていたけど、また１７番でダボにしてしまったので、非常に残念なラウンドだった」と振り返った。

初日は国内ツアーで自身初の首位発進を決めたが、２日目以降は順位を大きく落とした。「今日はドライバーも散ってた。ティーショットの曲がり具合がハンパないのが悔しい。日替わりどころか、１打替わり。今年はそういう感じ。もう少しマシなショットが打てたかと思うけど、なかなかコントロールできないのが難しい」と嘆いた。

前週までパッティングが不調だったが、「感性でやってきたけど、科学的なものが必要」と１４日に福岡市のスタジオで３時間の指導を受けて激変。初日はバーディーを量産した。「パター自体はいい方向にいくと思うので、しっかり続けてやりたい」と語った

次週は延田グループ・マスターズＧＣレディース（２３〜２６日、翌週は兵庫・マスターズＧＣ）、樋口久子・三菱電機レディス（３１〜１１月２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ）と４週連続で国内ツアーに参戦する。渋野は「あと２試合出られるのはすごくありがたいこと。やるべきことをしっかりやって、砕けるなら砕ける、でもやりきらないと後悔する。結果は残したいけど、頑張りたいです」と見据えた。