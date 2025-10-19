洗練とタイムレスが融合♡マルベリーの新作「ハックニー」ショルダーバッグ登場

英国を代表するラグジュアリーブランド「マルベリー」から、アーカイブデザインにインスパイアされた新作ショルダーバッグ「ハックニー」が登場。気品とクラフツマンシップが息づくデザインは、しなやかなフォルムと存在感あるメタルパーツで、上質な日常を演出します。素材やカラーの多彩なラインナップにも注目です。

アーカイブから生まれた「ハックニー」の魅力

マルベリーの新作「ハックニー」は、ブランドのヘリテージに敬意を込めながら現代的に再解釈された一品。

アーカイブコレクションで見られるメタルパーツ「スナップフック」を配し、クラシカルでありながら軽やかな印象に仕上げています。

“都市と自然をつなぐ”というブランドの哲学を映し出すデザインは、気品ある馬種「ハックニー」と、かつて放牧地として知られたロンドン・ハックニー地区に由来。

持つ人のライフスタイルに寄り添い、どんなシーンにも溶け込むエフォートレスな佇まいです。

素材とフォルムで魅せる英国クラフツマンシップ

ハックニー ショルダーバッグ



価格：238,700円～258,500円

サイズ：W34～42×H30×D10cm（カラー：ヴィンテージオーク（GSIX店限定）／エボニー／ブラック）

スモール ハックニー ショルダーバッグ



価格：187,000円～228,800円

サイズ：W32.5×H16×D9cm（カラー：ヴィンテージオーク／ブロンズ／ブラック）

スモールとレギュラーの2サイズで展開される「ハックニー」は、素材の質感が楽しめる贅沢なラインナップ。

スエード、ハイシャインレザー、メタリックラムなど、異なる表情を持つマテリアルを使用し、季節を問わず愛用できるタイムレスな仕上がりです。

また、やわらかなフォルムに映える光沢や陰影が、マルベリーならではの上品さを引き立てます。

クラシック×モダン、どんな装いにも寄り添う

マルベリーが大切にする「伝統と革新」の精神を体現するハックニー。ビジネスからカジュアルまで、幅広いスタイルにマッチし、どんなオケージョンにも自然に馴染みます。

ひと目で上質とわかる佇まいは、持つ人の個性を静かに引き立ててくれるはず。

“今”のあなたに寄り添う相棒バッグ♡

クラフツマンシップとモダンデザインが融合した「ハックニー」は、時代を超えて愛される存在へと進化したマルベリーの新たな象徴。

どんな瞬間も軽やかに、そして美しく彩ってくれる“相棒バッグ”として、この秋冬のワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか。