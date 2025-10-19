タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。ダイエットにもぴったりだという「鶏むね肉のピリ辛だれ」のレシピを紹介しています。



【写真を見る】【 小倉優子 】 「鶏むね肉のピリ辛だれ」 レシピ動画を公開 「ダイエットにもぴったり！」「ピリッと香ばしいたれがやみつき」





小倉さんは、「しっとり鶏むね肉に、ピリッと香ばしいたれがやみつきです」とコメントしレシピを紹介する動画を投稿しました。







動画では、2〜3人分の材料として、鶏むね肉1枚（300g）と砂糖大さじ1、そしてピリ辛だれには醤油大さじ1、酢大さじ1/2、砂糖大さじ1/2、ごま油大さじ1/2、生姜みじん切り1かけ分、ラー油適量を用意します。







作り方は簡単で、まず鶏むね肉に砂糖大さじ1をまぶし、冷蔵庫で10分間冷やします。その後、水分をキッチンペーパーで拭き取り、沸騰したお湯で2分茹でます。火を止めたまま1時間ほど置き、鶏むね肉が冷めるのを待ちます。







粗熱が取れた鶏むね肉は幅1cmのそぎ切りにし、お皿に盛り付けます。別に用意したピリ辛だれをたっぷりかけ、仕上げに万能ねぎの小口切りと白いりごまをトッピングすれば完成です。







小倉さんは「砂糖をまぶしてから茹でると、驚くほどしっとり！」とポイントを紹介。辛さはラー油の量で調整できるそうです。また、「作り置きにもおすすめです！」とコメントしています。

更に、動画の中では「ダイエットにもぴったり！」と、明かしています。







この投稿に、「簡単で美味しそう ぜひ作ってみます」「またレシピ本出してくださいー！お願いします」「ヘルシーでデリシャスなチキン」「ゆうこりんのお料理は美味しそうだし、作りやすいメニューなので嬉しいです」などの声が寄せられています。

