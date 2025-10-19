グラビアアイドルちとせよしの（25）が19日、都内で、写真集「lotus serenity」（講談社）発売記念イベントに出席した。

4作目の写真集はベトナムでの初海外撮影となった。タイトルのlotusはベトナムの国花「ハス」を意味し、その花言葉は「清らか」「神聖」。serenityは「安らぎ」を意味する。「写真集を見た人が、2人でベトナム旅行をしているような癒やしを感じていただけたらと思った」とタイトルについて説明した。

また、この日はデビュー記念日。8年目の第1歩を「初心を忘れず、ハスの花言葉のように清らかな心で8年目を頑張ります」と語った。

大食漢でも有名。「番組でステーキを2キロ食べた」とその大食いぶりを明かした。だが、「お肉はあごが疲れるので…」とし、「得意なのは麺。麺なら3キロはいけます」と胸を張った。写真集の撮影でも「ベトナム料理を食べ過ぎて、3キロ太った」と告白し、「よく見ると、これが最終日だと分かると思います」とほほ笑んだ。

アイドルグループ「あまいものつめあわせ」でも活動中。「グラビアよりもアイドルのほうが大変」とし、同写真集の撮影から帰国すると「衣装が入らなくてホックが壊れた」と明かした。

体形管理について「痩せるときはアイドルもやっているので、レッスンを全力で踊ったり、キックボクシングもしています。メリハリはつけるようにしています」と話した。

今後挑戦したことには、地元佐賀県のPRを挙げた。「魅力度ランキングでいつも下位を争っているので、佐賀の魅力を上げる仕事をしたい」とし、「11月には佐賀バルーンフェスタ、唐津くんちがあります」とアピールした。

最後は「皆さまのおかげで8年目になりました。私1人で成し遂げられたことは何もないと思っているので、私の活動の裏にはみなさんがいるということを感じて頂ければと思います」とファンへの感謝を述べた。また、「感謝の気持ちは、自分の活動や接する機会にお返しできればと思っているので、これからもよろしくお願いします」と続けた。