¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó?¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¡×Çä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê½÷Í¥àÊ¿À®¥®¥ã¥ëá¤ËÂçÊÑËÆ¡Ö80Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡Ö²û¤«¤·¤µ¤Èº£¤Ã¤Ý¤µ¤òMIX¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Pocchimo¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤¬àÊ¿À®¥®¥ã¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Öar(¥¢¡¼¥ë)¡×(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÈª²ê°é¡£¡ÖÈª²ê°é¤µ¤ó¤¬Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Ë⁉︎¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢11·î¹æ¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈª²ê°é¡ß¥®¥ã¥ë¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥®¥ã¥ëÉ÷¥á¥¤¥¯¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¡£¡Ö²û¤«¤·¤µ¤Èº£¤Ã¤Ý¤µ¤òMIX¤µ¤»¤¿¡¢NEO¥®¥ã¥ë¥³¡¼¥Ç¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡¼¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ë²ê°é²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤Î´¶¤¸¤Ï80Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¡×¡ÖÇú¥¤¥±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³èÌö¤·¤¿Èª¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿2014Ç¯¤Ë3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPocchimo¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£