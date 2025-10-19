＜中間速報＞畑岡奈紗が首位と5差でサンデーバックナインへ 竹田麗央は6差追走
＜BMW女子選手権 最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、畑岡奈紗が首位と5打差のトータル17アンダー・3位でハーフターンしている。
【写真】カッコイイ！ コースには高級車がいっぱい
トータル22アンダー・単独首位にキム・セヨン（韓国）。3打差2位にヤーリミ・ノー（米国）、5打差3位に畑岡、6打差4位タイには竹田麗央らが続いている。馬場咲希はトータル12アンダー・18位タイ。岩井千怜はトータル11アンダー・22位タイ、山下美夢有と勝みなみはトータル9アンダー・38位タイにつけている。吉田優利はトータル4アンダー・54位タイ。岩井明愛はトータル3オーバー・74位で後半に入っている。今大会の賞金総額は230万ドル（約3億4924万円）。優勝者には34万5000ドル（約5238万円）が贈られる。
