＜速報＞渋野日向子がホールアウト 最終日は「74」のラウンド
＜富士通レディース 最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。
【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています
21位から最終日を迎えた渋野日向子は、3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」で回り、トータルイーブンパー・41位タイでホールアウトした。優勝争いは、木村彩子がトータル12アンダーで単独首位に立っている。2打差2位に高橋彩華、3打差3位に渡邉彩香が続いている。トータル7アンダー・4位タイに穴井詩、森井あやめ、桑木志帆が並んでいる。大会歴代覇者でもある古江彩佳はトータル3アンダー・20位でプレーしている。
