実業家のホリエモンこと堀江貴文氏（52）が19日放送のTBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）にVTR出演。自民党との連立へ向けた政策協議で国会議員定数削減を主張している日本維新の会についてコメントした。

両党は連日、政策協議を進め、維新は連立協力の最終結論を首相指名選挙前日の20日までに出す見通し。政治とカネ問題で、企業・団体献金の禁止について折り合わない中、維新側が連立の絶対条件と、強く掲げたのが議員定数削減だった。大阪維新の会は11年、大阪府議会の定数を109から88に減らした過去がある。

堀江氏は「（維新は）まず自分たちが痛みを分かち合うって納得してもらってというところから始まってるんで。維新としては譲れないんじゃないですか？自民党が背に腹は代えられぬと思うかどうかってところじゃないですか？」とコメント。

「維新って、大阪では圧倒的に人気がある。維新だったら自分たちの暮らしを良くしてくれるって分かってるから彼らを応援する。だけど、全国的にはそれが広がってない。維新って人気ないんですよね、全国的には。それを払拭するためには実績を見せるしかなくて。例えば自民党と組んで政権入りして、大臣のポストをもらって、政府の中に入って、実際に改革をしてみせて、自分たちの暮らしが良くなるってことを実感させると強いと思う」と述べた。