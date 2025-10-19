演歌歌手の藤あや子（64）が18日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。8年前に再婚した夫について明かした。

2017年3月末に再婚した藤。MCの加藤浩次が「旦那さん、ずいぶん年が離れているって聞いたんですけど」と振ると、藤は「テレビであんまり言ったことないんですけども、二回り下ですね。24（歳下）ですね」と話した。

加藤が「旦那さん、どこで見つけてきたんですか？」と質問すると、独身の島崎和歌子やYOUも「教えてください」と興味津々。藤は「私、劇場公演とかやる時にトレーナーさんをつけてもらうんですね。終わった後のマッサージとか。スポーツマッサージに伺ってたところの人なんですけども」と説明。「私が1月の公演があって、で、彼がたまたま私の施術をすることになって、物凄く上手だったんですよ。でも私、顔も名前も知らなくって。後ろ向きじゃないですか、施術してる間って。で、院長先生に“彼を次の劇場公演のトレーナーさんで付いて欲しいんですけども”って言って、初めて顔と名前を知ったんですよ」と明かした。

出会った当時は夫は30歳で、藤は54歳。第一印象は「好青年」だったそうで「劇場終わってから施術してもらう時に、うちの付き人の女の子がずっと待っててくれたんですけど、その彼女に“ああいう人がいいわよ。ああいう人と結婚しなさい”って彼女に勧めたぐらい。だって、そんな自分が結婚なんて思ってないですし」と話した。

その後、交際に発展し、交際5カ月で結婚したという。