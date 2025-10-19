１８日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会。

箱根路をめざし、選手たちは国営昭和記念公園（立川、昭島市）のゴールへ激走した。東京都内に練習拠点を置く大学では、日本大が４位、東京農業大が６位に入り、本大会へ進んだ。一方で法政大は１１位、明治大は１２位となり、出場を逃した。

１秒差の雪辱果たす

昨年の予選会で１０位の順天堂大に１秒及ばず、本大会への出場を逃して涙をのんだ東京農業大。昨年は肺気胸で欠場を余儀なくされたエース・前田和摩選手（３年）が出場し、リベンジを果たした。「一日たりともチーム全員（悔しさを）忘れたことはなかった。みんなが想像以上に頑張ってくれた」と笑顔を見せた。

２年前の予選会で日本人トップの成績を残し、１年生からエースとしての頭角を現した前田選手。今年５月に約１年ぶりに実戦復帰を果たしたが、予選会直前に足を痛め、小指（こざす）徹監督に「調子は３０％」と明かす。

前田選手は日本人６位だったが、天候も味方し、前回予選会からチームタイムは２６分２７秒短縮した。小指監督は「絶好調なら外国人選手についていく力がある。チームの精神的な支柱だ」と太鼓判を押す。

２月には新選手寮が完成し全員が集まれるリビングが整備され、選手たちが話し合う機会が増えた。菅原昇真主将（４年）は、「予選会のペースを自分で考えてみよう」と声をかけるなど、ミーティングがチーム全体の意識改革につながり、「おのずと練習量も増加した」と分析する。

本大会は１０位以内に入ることが目標だ。前田選手は「箱根の舞台で楽しめるよう、１００％の状態にしたい」と決意した。