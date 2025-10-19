仕事の都合で単身赴任になったとき、奥さんにも一緒についてきてほしいと願う男性が多いと思います。やむをえず一人で行くことになったとしても、奥さんには寂しそうにしてもらいたいのが本音なのではないでしょうか。しかし、実際はそんな展開にはならないこともあるようで……？ 今回は、単身赴任をきっかけに妻の不倫が発覚した話をご紹介いたします。

あっさりとした反応

「妻に単身赴任になったことを伝えたら『わかった』『いってらっしゃい！』とあっさりとした反応で拍子抜け。もっと寂しがってくれるのかと思ったけど、妻はやっている仕事をもっと頑張りたいみたいで、俺一人で赴任先に行くことになりました。でもそれから半年後、妻の不倫が発覚。あのときあっさりした反応だったのは、すでにそのときには不倫してたからなのかもしれませんね……」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 単身赴任の寂しさを埋めるために不倫してしまうケースはよくありますが、その前から不倫していたとしたら、単身赴任は好都合ということになりますよね。単身赴任を告げたときに疑っていたら、もっと早く不倫に気づけたのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。