歌手の藤あや子（64）が、18日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。2017年に結婚した24歳下の夫とのなれそめについて明かした。

加藤浩次から「どこから見つけてきたんですか」と質問されると、島崎和歌子が「本当に教えてください」と懇願しスタジオの笑いを誘った。

藤は「私、劇場公演とかやるときにトレーナーさんを付けてもらうんですね。終わった後のマッサージとか。そのお店の人なんですけれども。たまたま1月の公演があって彼がたまたま私の施術をすることになって。ものすごい上手だったんですよ。でも顔も名前も知らなくって、後ろ向きじゃないですか、施術してる間って」と初めての出会いでは顔も名前もわからなかったという。

藤は「院長先生に『彼に劇場公演のトレーナーさんに付いてほしいんですけど』って言って初めて顔と名前を知った。見たときすごい好青年で、劇場出てから施術してもらう時に、付き人の女の子に『ああいう人が良いわよ。ああいう人と結婚しなさい』って勧めたくらい」と自身は結婚する気はなかったことを明かした。

加藤は「当時出会ったって旦那さんいくつですか」と質問した。

藤は「30ですね。私が54歳ですね。勧めてたんですよ。それがなんで？」と“逆質問”した。

加藤は「こっちが聞きたいですよ」とつっこんだ。YOUも「ママ（藤）よくない。ママの横取り」と続いた。笑う藤に加藤は「貴族の遊びみたいな」と笑った。