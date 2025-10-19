子ども2人に“神対応”！実の娘だけをひいきしないお父さんにキュンとするドラマ『パパと親父のウチご飯』

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

10月18日（土）に放送された第3話では、晴海の息子・清一郎（櫻）がいるなか、千石の娘・愛梨（棚橋乃望）が新しい靴がほしいと言い出した。

すると千石は“ある判断”をし…。

【映像】愛梨が「お靴ほしい」と言い出し…

◆「お前も買うか」

シングルファーザー同士助け合って生活するために、ルームシェアをして愛梨と清一郎を一緒に育てている千石と晴海。第3話では千石が愛梨と清一郎を幼稚園に迎えに行った。

すると愛梨は靴底がはがれた靴を見せ、「ねえ、お靴ほしい。今日遊んでたらはがれちゃったの、新しいの買って。ねっ、いいでしょ」とおねだりした。これに千石は「わかった、じゃあ今から買いに行くか」と返し、愛梨は「やったー！」と無邪気に喜んだ。

さらに千石は無口で引っ込み思案の清一郎の靴も確認し、「お前も買うか」と尋ねる。

さりげなく描かれたシーンだが、愛梨だけでなく清一郎のこともしっかり気にかけている千石の“いいお父さん感”がぎゅっと詰まった一幕となっていた。