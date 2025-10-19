塩さばのうまみ×バジルの香りが生きる「じゃがいもと塩さばのアクアパッツァ風」
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
塩さばのうまみとバジルの香りを生かして
1人分 353kcal
塩分 2.3g
材料（2人分）
じゃがいも…2個
塩さば（半身）…2枚
しめじ…1/2パック（約50g）
にんにく…1片
ミニトマト…6個
白ワイン（または酒）…1/4カップ
A
・水…1カップ
・バジル（ドライ）…小さじ1
・塩…小さじ1/3
・こしょう…少々
オリーブ油
作り方
1 じゃがいもは4等分に切って、さっと洗う。しめじはほぐし、にんにくは横薄切りにする。塩さばは半分に切る。
2 フライパンにオリーブ油大1/2、にんにくを入れて弱火で熱する。香りが立ったら中火にし、塩さばを皮目を下にして並べる。焼き色がついたら上下を返し、白ワインを加えて煮立てる。
3 アルコール分がとんだら、A、じゃがいも、しめじを加えてふたをし、弱火にして約8分煮る。
4 ミニトマトを加えてふたをし、約2分煮る。
料理／新谷友里江、撮影／砂原 文
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』