煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■じゃがいもと塩さばのアクアパッツァ風

塩さばのうまみとバジルの香りを生かして

1人分　353kcal

塩分　2.3g

材料（2人分）

じゃがいも…2個

塩さば（半身）…2枚

しめじ…1/2パック（約50g）

にんにく…1片

ミニトマト…6個

白ワイン（または酒）…1/4カップ

A

・水…1カップ

・バジル（ドライ）…小さじ1

・塩…小さじ1/3

・こしょう…少々

オリーブ油　

作り方

1　じゃがいもは4等分に切って、さっと洗う。しめじはほぐし、にんにくは横薄切りにする。塩さばは半分に切る。

2　フライパンにオリーブ油大1/2、にんにくを入れて弱火で熱する。香りが立ったら中火にし、塩さばを皮目を下にして並べる。焼き色がついたら上下を返し、白ワインを加えて煮立てる。

3　アルコール分がとんだら、A、じゃがいも、しめじを加えてふたをし、弱火にして約8分煮る。

4　ミニトマトを加えてふたをし、約2分煮る。

料理／新谷友里江、撮影／砂原 文

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』